Alba, in Fondazione Ferrero il primo corso di alta formazione sull'oncologia testa-collo della EHNS Academy

È stato presentato presso l’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno “Fondamenti e Innovazioni in Oncologia Testa-Collo: Primo Corso EHNS Academy”, il primo corso di alta formazione, che si terrà ad Alba alla Fondazione Ferrero dal 1 al 6 settembre 2025, organizzato dall'Academy della European Society of Head and Neck Oncology (EHNS), che conta circa 3.000 membri e di cui AIOCC è partner in quanto unica società multidisciplinare italiana nel campo dell'oncologia cervico-cefalica.

Questo corso, primo nel suo genere a livello internazionale, offrirà un’opportunità unica per approfondire in modo comparativo e simultaneo l’anatomia normale, radiologica, chirurgica e patologica del distretto testa e collo attraverso lezioni teoriche e pratiche tenute dai più grandi esperti del settore. Ospitato presso la prestigiosa sede della Fondazione Ferrero, questo corso di alta formazione, rivolto a specialisti provenienti da tutta Europa e dal resto del mondo, avrà cadenza biennale e prenderà avvio nel settembre 2025, consolidando la città di Alba come centro di eccellenza per la formazione nel campo dell’oncologia testa e collo.

Una nuova modalità didattica, dunque, resa possibile grazie anche alla più avanzata tecnologia 3D, che permetterà di formare i professionisti di domani in un ambiente dinamico, immersivo, internazionale e multidisciplinare, favorendo una comprensione approfondita delle complesse strutture anatomiche e cliniche della regione della testa e del collo, senza mai perdere la visione di insieme necessaria per una corretta presa in carico del paziente.

“Un corso di elevata qualità tecnico-scientifica, sviluppato dalle eccellenze del nostro territorio come il professor Succo e gli specialisti che lavorano con lui, rivolto a tutti i professionisti locali e internazionali nel campo dell'oncologia cervico-cefalica rappresenta l’esempio tangibile della concretezza con cui agisce nel nostro territorio il terzo settore e in particolare la Fondazione Ferrero e la Fondazione dell’Ospedale di Alba-Bra, impegnandosi per il fabbisogno di salute dei nostri concittadini a fianco del Sistema Sanitario Regionale” ha commentato il presidente della IV commissione della Regione Piemonte Luigi Genesio Icardi.

Paola Malvasio, commissario Asl Cn2: “Da sempre l’ASL CN2 crede nell’importanza dell’attività formativa per lo sviluppo di corrette competenze e il perfezionamento professionale dei sanitari - -. Orientata al miglioramento continuo, l’azienda stimola costantemente le sue risorse ad accrescere il proprio bagaglio accademico, culturale e pratico, nella convinzione che ciò sia prerogativa indispensabile per l’apporto di indubbi benefici alla salute e alla sicurezza dei pazienti. Siamo quindi felici che la presentazione del primo corso EHNS Academy avvenga presso l’Ospedale Michele e Pietro Ferrero, una scelta che suggella l’importante collaborazione tra le due realtà, iniziata già a marzo 2024 con il supporto dato dai nostri team specialistici all’importante intervento di chirurgia robotica realizzato a Verduno dal luminare di otorinolaringoiatria professor Yoon Woo Koh.”

Durante la presentazione del progetto sono state delineate le linee programmatiche dell'Academy e sono stati presentati il programma e il corpo docente - costituito da specialisti mondiali - della prima edizione. Il Corso si articolerà su 6 giornate incentrate sulle differenti parti anatomiche del distretto cervico-cefalico, si prevede un afflusso di circa 300 iscritti cui si aggiungeranno Medici ed operatori delle differenti professioni sanitarie operanti nel territorio della Provincia di Cuneo. Molto ricca risulta la Faculty internazionale, 83 specialisti di estrazione multidisciplinare, Otorinolaringoiatri, Chirurghi maxillo-facciali, Chirurghi plastici, Anatomici, Radiologi, Radioterapisti, Oncologi ed Anatomo-Patologi.

“La realizzazione di questo gemellaggio tra il territorio albese e una grande realtà scientifica internazionale come la EHNS - dichiara il professor Giovanni Succo, Presidente EHNS e AIOCC - è stata resa possibile grazie all’estrema sensibilità della Fondazione Ferrero, della Fondazione dell’Ospedale di Alba - Bra e delle altre Fondazioni no-profit che ci hanno sostenuto. Questo connubio tra eccellenza scientifica internazionale ed eccellenza del territorio delle Langhe è già fonte di grandi successi e guarda a nuovi traguardi, la formazione dei medici del futuro, sempre con l’obiettivo di portare benefici concreti a chi ne ha più bisogno: i pazienti".

Dopo i saluti istituzionali sono intervenuti il professor Succo, Presidente EHNS e AIOCC, Direttore del Reparto Universitario ORL e Chirurgia Cervico-Cefalica presso l'Ospedale San Giovanni Bosco di Torino, noto per la sua esperienza nella chirurgia oncologica testa e collo, il Prof. Christian Simon, membro del Board EHNS tra i massimi esperti mondiali di chirurgia robotica trans orale, Direttore e Chairman del Dipartimento di ORL e Chirurgia Cervico-Cefalica presso lo University Medical Center VAUD (CHUV) di Losanna e il Dr. Mohssen Ansarin, Direttore del Programma e del Reparto di Oncologia Cervico-Cefalica dell'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano, un centro che vanta il primato di interventi e trattamenti di oncologia cervico-cefalica in Italia, riconosciuto esperto di chirurgia robotica.

La European Head and Neck Society, la Federazione Europea delle Società Nazionali di Oncologia di testa e collo, a carattere rigorosamente multidisciplinare, comprende al suo interno tutte le figure specialistiche impegnate attivamente nel trattamento dei tumori di testa e collo: chirurghi (otorinolaringoiatri e maxillo-facciali), radio oncologi, oncologi medici, radiologi, patologi, nutrizionisti, nonché tutte le figure professionali coinvolte nella delicata fase riabilitativa dopo i trattamenti. La Federazione è composta da 27 Società Nazionali, con affiliazioni anche di società extra europee, per un numero totale di membri superiore a 2800. AIOCC è un’associazione laica e senza scopo di lucro che si dedica a studio, ricerca e sensibilizzazione nel campo dell’oncologia cervico-cefalica e opera in modo attivo nell’integrazione fra clinica e ricerca. In Italia, è la sola associazione multidisciplinare esistente e questo le garantisce un approccio unico ed estremamente efficace. AIOCC promuove da sempre progetti di studio e di ricerca nel campo dell’oncologia cervico-cefalica volti a migliorare da una parte la perizia dei professionisti sanitari e dall’altra la capacità di gestione dei pazienti, dalla presa in carico fino al follow-up. I tumori di testa e collo rappresentano un’importante percentuale di tutti i tumori solidi dell’organismo umano: in Europa sono il settimo cancro più comune, in Italia sono diagnosticati più di 9000 casi ogni anno; i fattori di rischio più importanti sono il tabacco e l’alcol, ma è sempre più comune l’incidenza di tumori correlati alla pregressa infezione da alcuni ceppi di papillomavirus umano.

Sempre alla Fondazione Ferrero si sono tenuti nel mese di marzo 2024 due importanti incontri medici dedicati all’Oncologia Cervico-Cefalica: il 10° Congresso Nazionale di AIOCC – Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica, e il 5° workshop europeo di chirurgia robotica, promosso dall'EHNS (European Head and Neck Society. Presso l’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno il Prof. Yoon Woo Koh (Professore di otorinolaringoiatria e professore di clinica per il cancro della tiroide presso lo Yonsei University College of Medicine di Seoul, in Corea) ha inoltre effettuato una procedura chirurgica robotica in presenza di un numeroso gruppo di specializzandi e giovani specialisti provenienti da tutta Europa.

“Siamo davvero onorati di mettere a disposizione gli spazi della Fondazione Ferrero per il primo corso di alta formazione nel campo dell’oncologia testa e collo - ha commentato il responsabile delle attività mediche della Fondazione Ferrero Ettore Bologna -. Un appuntamento scientifico di considerevole importanza, rivolto a specialisti provenienti da tutta Europa e dal mondo. Questo nuovo progetto non fa che consolidare una collaborazione già attiva da tempo tra la Fondazione Ferrero e il professor Giovanni Succo, che ha portato in passato alla realizzazione di importanti appuntamenti e workshop internazionali dedicati all’Oncologia Cervico-Cefalica. L’impegno della Fondazione nell’ambito dell’Healthy Aging non può che renderci particolarmente vicini a questa nuova iniziativa, una grande novità in campo medico scientifico che sarà certamente un’opportunità unica per la formazione dei professionisti del settore grazie anche a modalità didattiche d’avanguardia che prevedono l’utilizzo di avanzate tecnologie 3D”.

“Sono estremamente felice che l’Ospedale di Verduno accolga un corso così prestigioso - ha commentato il presidente della Fondazione Alba-Bra Bruno Ceretto -. Fin dagli esordi della Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra i fondatori e poi tutti i nostri associati hanno creduto in un progetto che valorizzasse la ricerca e l’innovazione e qui ritroviamo entrambi. Complimenti e un ringraziamento al professor Succo per aver voluto coinvolgere la nostra realtà”.

“Il corso presentato oggi rappresenta un'importante opportunità per specialisti e operatori sanitari di approfondire le più recenti scoperte e tecnologie nel trattamento dei tumori di testa e collo, con l’obiettivo di potenziare la capacità del sistema sanitario di rispondere in modo efficace alle sfide attuali - ha detto l'assessora Donatella Croce -. Il confronto e la formazione continua sono cruciali in un campo in costante evoluzione come l'oncologia, dove aggiornamenti sulle tecniche diagnostiche, terapie personalizzate e approcci multidisciplinari possono migliorare significativamente la qualità della cura per i pazienti. Un grazie anche da parte dell’Amministrazione albese agli organizzatori per quello che sicuramente sarà un appuntamento ricco di spunti”.

“Ospitare in provincia di Cuneo questa Academy, a cui prenderanno parte dal prossimo anno alcuni tra i maggiori esperti internazionali, rappresenta un’occasione unica di formazione per il personale medico che opera nell’ambito dell’oncologia cervico-cefalica e, in parallelo, di promozione della nostra realtà territoriale presso un ampio pubblico di professionisti - ha aggiunto il vice presidente Fondazione CRC Francesco Cappello -. La Fondazione CRC conferma il proprio sostegno a un’iniziativa che contribuirà a consolidare il ruolo della comunità provinciale, e delle città di Alba e Bra, come polo di alta formazione in ambito oncologico, capace di attirare specialisti da tutto il mondo”.



“È con grande orgoglio che accogliamo ad Alba il primo corso EHNS Academy, un’iniziativa di portata internazionale che consolida la nostra città come punto di riferimento nell’ambito della formazione medica e scientifica - ha concluso il direttore generale Banca d'Alba Enzo Cazzullo -. Banca d’Alba crede da sempre nell'importanza di progetti che uniscano eccellenza, innovazione e valore per la comunità. Supportare un evento di tale rilievo, che coinvolge esperti di oncologia testa-collo da tutto il mondo, rispecchia la nostra funzione sociale di contribuire attivamente allo sviluppo culturale e sanitario del territorio. Siamo convinti che momenti come questi siano fondamentali per stimolare la crescita professionale e per diffondere una conoscenza multidisciplinare che favorisca il miglioramento della qualità delle cure e, di conseguenza, del benessere dei pazienti.”