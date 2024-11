Camion perde container, autostrada A33 chiusa in entrambe le direzioni all'altezza di Isola d'Asti

AGGIORNAMENTO ORE 11: Come annunciato le operazioni si stanno rivelando piuttosto complesse. A causa della natura della perdita, sul posto è giunta anche l' Asl.

Autostrada A33 chiusa in entrambe le direzioni all'altezza del supermercato Gigante a causa della perdita, da parte di un camion di un container frigo contenente, a quanto pare, articoli di conceria.

Sul posto è presente la polizia stradale per chiudere appunto il senso di marcia in entrambe le direzioni e due autogru della ditta Morellato Mts con un camion con carrellone per rimuovere il container disperso.