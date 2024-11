Etna & Barolo: istituzioni e produttori siciliani ospiti nelle Langhe in occasione della Fiera del Tartufo

In occasione della 94a edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, Strada del Barolo e grandi vini di Langa ed Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, in collaborazione con Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Barolo & Castle Foundation ed Enoteca Regionale del Barolo, promuovono uno scambio culturale con un territorio vitivinicolo di grande fascino: dal 15 al 17 novembre 2024 una delegazione di istituzioni e viticoltori del Consorzio Tutela dei Vini Etna Doc sarà ospite nelle Langhe per prendere parte a una serie di attività di alto livello, con l’obiettivo di avviare una collaborazione con un territorio che sta attraversando una fase di grande ascesa, grazie ai suoi vini – sempre più ricercati e apprezzati dalla critica enologica – e al suo enorme potenziale turistico.

«Negli ultimi tre anni abbiamo avviato importanti collaborazioni con le regioni vitivinicole francesi della Champagne e della Borgogna e con Sonoma e Napa Valley, due delle più importanti aree di produzione di vino della California – spiega il Direttore della Strada del Barolo Daniele Manzone – e quest’anno abbiamo deciso di proporre un’iniziativa analoga, sempre insieme all’Ente Fiera del Tartufo, invitando una delegazione di produttori e istituzioni dell’Etna Doc, un territorio che si è messo in luce negli ultimi anni, attirando l’attenzione dei critici e degli intenditori di tutto il mondo e attraendo anche molti produttori, giunti da fuori regione per investire sui vigneti di suolo vulcanico. Questa operazione rientra pienamente nello spirito della nostra associazione, che è quello di creare conoscenza, relazione e amicizia con altri territori, con i quali condividiamo gli stessi valori dell’eccellenza. I produttori di Barolo sono interessati in particolare a stabilire relazioni e condividere esperienze con altri produttori, noi, come associazione per la promozione del territorio, miriamo a creare rapporti fra enti e istituzioni e auspichiamo quindi l’inizio di una collaborazione fattiva sia in campo enologico, sia in campo enoturistico di alto livello, confrontandoci con partner nazionali e internazionali su come promuovere il vino in modo intelligente e come attrarre in modo innovativo ed esperienziale i turisti».

La delegazione siciliana sarà guida da Seby Costanzo, Vicedirettore del Consorzio Tutela dei Vini Etna Doc e titolare dell’azienda vinicola Cantine di Nessuno, e includerà Gina Russo, Presidente della Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna e titolare delle Cantine Russo, Francesco Ferreri, Consigliere delegato attività di incoming per Donnafugata e Presidente Coldiretti Sicilia, Alberto Aiello Graci, titolare della rinomata cantina Graci e socio insieme alla famiglia Gaja dell’azienda vinicola IDDA, Marco Nicolosi, Enologo e Direttore della Produzione presso l’azienda storica Barone di Villagrande, e Claudio Di Maria, Head Sommelier presso l’azienda vinicola Murgo, recentemente premiato come miglior sommelier di Sicilia dall’Associazione Italiana Sommelier.

Venerdì 15 novembre, al loro arrivo, gli ospiti verranno accolti dai rappresentanti della Strada del Barolo e dell’Ente Fiera del Tartufo presso il Castello di Roddi per un brindisi di benvenuto con un calice di Alta Langa Docg. A seguire è in programma una sessione di cerca del tartufo con il cane. Nel pomeriggio la delegazione prenderà parte a una presentazione dell’area vitivinicola delle Langhe, seguita da una degustazione di Barolo presso l’Enoteca Regionale del Barolo. Alle 17.00 è prevista una degustazione guidata con introduzione ai vini dell’Etna a cura del Consorzio Tutela dei Vini Etna Doc e dei viticoltori dell’Etna. In serata è prevista una cena dell’amicizia presso il ristorante Tota Virginia, con i rappresentanti dell’Etna Doc e un gruppo di produttori di Barolo che presenteranno i loro vini in abbinamento alle varie portate.

Sabato 16 novembre, dopo l’accoglienza della delegazione presso il Municipio di Alba, nel Tempio dell’Enoturista, presso il WiMu – Museo del Vino a Barolo, è in programma il convegno-tavola rotonda “Il Turismo Enogastronomico dalle Langhe all’Etna – condivisione di esperienze, evoluzione della domanda e strategie di posizionamento in due territori di alto livello”, moderato da Daniele Manzone, Direttore della Strada del Barolo e grandi vini di Langa, nel quale interverranno: Bruno Bertero, Direttore Generale Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, Stefano Mosca, Direttore Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, Francesca Garbaccio, Consigliera di Amministrazione Strada del Barolo e grandi vini di Langa, Francesco Ferreri, Consigliere delegato attività di incoming Donnafugata e Presidente Coldiretti Sicilia, Gina Russo, Presidente Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna. Per partecipare è necessario registrarsi: forms.gle/oYhDugZJQEicDmuL8.

Nel primo pomeriggio di sabato la delegazione dell’Etna visiterà il Mercato Mondiale del Tartufo e alle 16.30, sempre nel “Tempio dell’Enoturista”, presso il WiMu – Museo del Vino a Barolo, si terrà la Masterclass “Etna & Barolo: elogio del tempo e di chi lo rispetta”, condotta da Sandro Minella e da Claudio Di Maria, con degustazione guidata di 8 vini:

Barone di Villagrande – Etna Bianco DOC Superiore 2021

Cantine di Nessuno – Etna Bianco DOC “Milice” 2018

Graci – Etna Rosso DOC “Arcurìa Sopra il Pozzo” 2017

Cantine Russo – Etna Rosso DOC “Rampante” 2014

Giovanni Rosso – Barolo DOCG Cerretta 2019

La Biòca – Barolo DOCG Ravera 2016

Fratelli Alessandria – Barolo DOCG Monvigliero 2015

Giacomo Borgogno e Figli – Barolo DOCG Cannubi Riserva 2011

I biglietti per la Masterclass sono in vendita sul sito fieradeltartufo.org.

In serata si terrà una Cena di Gala Etna & Barolo, presso le pertinenze del Castello di Roddi, a cura dello chef stellato Fabio Ingallinera del ristorante Il Nazionale di Vernante (CN), che proporrà un menu con il Tartufo Bianco d’Alba studiato appositamente per l’occasione e servito in abbinamento a diverse etichette di Barolo Docg ed Etna Doc: i biglietti sono in vendita sul sito fieradeltartufo.org.

Domenica 17 novembre gli ospiti siciliani saranno guidati in un Tour dei Cru del Barolo e visiteranno alcune cantine associate alla Strada del Barolo.