Fiera del Tartufo e cultura d’impresa: ad Alba un weekend di incontri con i protagonisti dell’economia cuneese

Sabato 16 e domenica 17 novembre la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba ospiterà in Piazza Michele Ferrero un “salotto culturale” voluto da Confindustria Cuneo, trasformando il cuore di Alba in uno spazio di incontro e confronto tra i più rappresentativi esponenti dell’imprenditoria cuneese. Un’occasione unica per il pubblico di ascoltare storie di successo e di resilienza, raccontate dai diretti protagonisti in un’atmosfera informale e aperta a tutti.

L’iniziativa si inserisce nella 23esima Settimana della cultura d’impresa, un evento nazionale promosso da Confindustria, che quest’anno affronta il tema “Mani che pensano. Intelligenza artificiale, arte e cultura per il rilancio dell’impresa”. A dare il via al ciclo di incontri sarà la presentazione del libro “Merlo. Il coraggio di osare”, un tributo alla storia di Amilcare Merlo, fondatore della storica azienda omonima. Paolo Merlo dialogherà con la direttrice di Confindustria Cuneo, Giuliana Cirio, venerdì 15 novembre alle 18.30 nella sede di Confindustria a Cuneo, evento inserito nel programma di Scrittorincittà.

Durante il weekend ad Alba, i visitatori potranno incontrare alcuni dei nomi più noti dell’imprenditoria locale: Bartolomeo Salomone (Ferrero Spa), Marco Brandani (Maina Panettoni), Francesco Navello (Navello Serramenti), Bruno Ceretto (Ceretto Aziende Vitivinicole) e Nino Aragno (editore e imprenditore). Saranno intervallati da interventi di esponenti istituzionali, come il presidente della Regione Alberto Cirio, il presidente della Provincia Luca Robaldo, e la presidente dell’Ente Fiera del Tartufo Liliana Allena.

Gli incontri, realizzati con il supporto della Camera di Commercio di Cuneo, rappresentano un’occasione di approfondimento sul valore del “Made in Cuneo” e della cultura d’impresa. Sarà celebrato anche il “Made in fest”, evento dedicato alla rivista aziendale di Confindustria Cuneo, che racconta il patrimonio imprenditoriale del territorio.

Programma completo degli incontri

Venerdì 15/11, ore 18.30, Cuneo

Presentazione del libro “Merlo. Il coraggio di osare” presso la sede di Confindustria. Con Paolo Merlo e Giuliana Cirio.

Sabato 16/11, piazza Michele Ferrero, Alba

Ore 10.00: Paola Gula, scrittrice e giornalista

Ore 10.30: Inaugurazione “Made in fest” con Roberto Cavallo

Ore 10.45: Alberto Cirio, presidente Regione Piemonte

Ore 12.00: Giuseppe Braida, fondatore Nutkao

Ore 12.30: Pierluigi Vaccaneo, Fondazione Cesare Pavese

Ore 14.15: Marco Brandani, Maina Panettoni

Ore 14.45: Francesco Navello, Navello Serramenti

Ore 15.15: Giancarlo Scarzello, Gemini Project

Ore 15.45: Giancesare Drocco, Abet Laminati

Ore 16.15: Gianfranco Toso, Toso vini

Ore 16.45: Liliana Allena, presidente Ente Fiera Tartufo

Ore 17.15: Luca Robaldo, presidente Provincia di Cuneo

Ore 17.45: Mauro Gola, Fondazione CRC

Ore 18.15: Luca Crosetto, Camera di Commercio di Cuneo

Ore 18.45: Presentazione del Libro degli associati di Confindustria, con Mariano Costamagna

Domenica 17/11, piazza Michele Ferrero, Alba

Ore 10.00: Gianni Oliva, storico

Ore 10.30: Nino Aragno, editore e imprenditore

Ore 11.00: Bruno Ceretto, Ceretto Aziende Vitivinicole

Ore 11.30: Franco Arese, ex atleta e imprenditore

Ore 12.00: Andrea Migliore, fotografo

Ore 12.30: Pier Franco Blengini, Saisef

Ore 14.30: Paolo Sartirano, Cantine Sartirano

Ore 15.00: Mauro Sarotto, Sarotto Group

Ore 15.45: Riccardo Sauvaigne, Eurostampa

Ore 16.30: Fulvio Marino, panificatore e imprenditore

Ore 17.00: Giovanni Battista Mantelli, Venchi

Ore 17.30: Vera Vigolungo, Vigolungo Spa

Ore 18.15: Bartolomeo Salomone, presidente Ferrero Spa

Gli incontri, tutti a ingresso libero e gratuito, si svolgeranno nel padiglione allestito in Piazza Michele Ferrero, offrendo un weekend di confronto e cultura d’impresa all’insegna dell’innovazione e del legame con il territorio.