Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, alla scoperta dei grandi rossi delle Langhe nelle masterclass di Falstaff

Per la prima volta ad Alba, l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e l’Ente Fiera ospitano una due giorni dedicata al vino con una tra le realtà più accreditate nel mondo dell’enologia mondiale e alcuni dei più grandi produttori del territorio albese.

Sabato 16 e domenica 17 novembre, in occasione della 94ª edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, nella Sala Riolfo all’interno del cortile della Maddalena dove si svolge il Mercato mondiale del tartufo, saranno tre le degustazioni esclusive dal titolo “I Grandi rossi delle Langhe” pensate per il grande pubblico, per immergersi completamente nel mondo del Barolo, del Barbaresco e dei vini più significativi del territorio e scoprire tutti i segreti che si celano dietro le etichette che rappresentano la storia enologica delle colline di Langhe Monferrato Roero patrimonio dell’UNESCO.



Gli appuntamenti con “I Grandi rossi delle Langhe” sono:

“L’espressione del territorio: 7 Barolo da 7 diversi Comuni” è il tema della prima degustazione in programma sabato 16 novembre alle 11. Le cantine G.B. Burlotto di Verduno, Poderi Oddero di La Morra, Luciano Sandrone di Barolo, Elvio Cogno di Novello, Cavallotto di Castiglione Falletto, Poderi Aldo Conterno di Monforte d’Alba e Massolino di Serralunga.

“Barolo e Barbaresco, differenze e similitudini” è il secondo appuntamento della giornata di sabato 16 novembre alle 17. Protagonisti del focus per apprezzare la complessità e l’eleganza del Nebbiolo, i produttori Pelissero, Ceretto, Marchesi di Gresy, Ettore Germano, Pio Cesare e Giacomo Conterno.

“Maestri ed emergenti”, per la terza e ultima degustazione in programma domenica 17 novembre alle 11, farà incontrare alcune tra le più storiche e blasonate etichette di Langa con giovani e promettenti produttori che stanno intraprendendo una brillante carriera: Elio Altare con Alberto Burzi, entrambi lamorresi, ancora da La Morra Roberto Voerzio e Alberto Voerzio, e infine dalla collina di Barolo Giuseppe Rinaldi con Lalù di Serralunga d’Alba. Un’occasione imperdibile per confrontare stili, interpretazioni e visioni del vino, e per scoprire nuovi talenti.



I GRANDI ROSSI DELLE LANGHE

SABATO 16 NOVEMBRE 2024

Ore 11,00: “L’espressione del territorio: 7 Barolo da 7 diversi Comuni”

Ore 17,00: “Barolo e Barbaresco, differenze e similitudini”

DOMENICA 17 NOVEMBRE 2024

Ore 11,00: “Maestri ed emergenti”



SALA RIOLFO, CORTILE DELLA MADDALENA, VIA VITTORIO EMANUELE 19, ALBA

COSTO SINGOLA DEGUSTAZIONE: 90 euro, compreso ingresso alla Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba



PRENOTAZIONI: www.visitlmr.it – www.fieradeltartufo.org