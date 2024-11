In arrivo dalla Regione oltre 4 milioni di euro per 20 comuni della pianura cuneese

Incontro ieri, giovedì 14 novembre, presso la Sala del Consiglio di Cherasco, tra l’Assessore Regionale ai Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC) Gian Luca Vignale con gli Amministratori Locali rappresentanti dei 20 Comuni cuneesi, durante il quale è stato illustrato e condiviso il percorso per l’utilizzo dei Fondi a favore dei 22 progetti presentati dall’Area Omogenea “Pianura cuneese”.

Progetti che sono finanziati dalla Regione grazie agli FSC per un importo di 3.548.202 euro, ai quali si vanno ad aggiungere le quote di co-finanziamento dei rispettivi comuni per un importo totale di 4 milioni 365mila euro di valore. I Comuni hanno co-finanziato con un importo pari a 816.920 euro.

Grazie al contributo regionale sarà possibile finanziare fino al 100% dei progetti prioritari presentati dall’Area Omogenea. Il capofila dell’Area Omogenea è il Comune di Cherasco.

Venti Comuni, piccoli e piccolissimi che, insieme, intraprendono traiettorie di sviluppo condivise per affrontare priorità comuni. Non singoli progetti, ma interventi su larga scala, per rivitalizzare l’economia sociale locale contrastando gli squilibri per garantire l’efficienza ampliando l’offerta dei servizi, al pari dei grandi centri urbani.

Si tratta di interventi quali risalita dei pesci sul torrente Granamellea a Cavallermaggiore, la Casa Aughé con funzione di Agorà di Polonghera e la riqualificazione di Palazzo Galvagno, sede del municipio di Marene.