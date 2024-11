"La gabbianella e il gatto" di Luis Sepùlveda, lo spettacolo teatrale promosso dall’associazione Anfaa Cuneo ODV

L’associazione Anfaa Cuneo ODV, grazie al contributo della Fondazione CRC, invita le famiglie (bambini e adulti) allo spettacolo “La Gabbianella e il gatto” di Luis Sepulveda sabato 23 novembre alle ore 17.00 presso il cinema Lanteri, Via Emanuele Filiberto 4 - Cuneo

La rappresentazione teatrale, messa in scena dalla compagnia “Assemblea Teatro” con l’attrice Cristiana Voglino e l’illustratrice Monica Calvi, ha l’obiettivo di promuovere la prossimità familiare e l’affidamento familiare.

L’associazione Anfaa Cuneo ODV, in stretta collaborazione con lo CSAC (Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese), l’ASL CN1, l’Associazione Papa Giovanni XXIII e il Comune di Cuneo, persegue da anni il sogno “una famiglia per ogni bambino”.

Obiettivo comune, infatti, è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica per favorire la crescita di una cultura dell’accoglienza e della solidarietà a favore dei minori in difficoltà familiare; inoltre, promuovere il tempestivo inserimento dei minori, i cui genitori non sono in grado per un periodo più o meno lungo di prendersi cura della loro crescita, educazione e istruzione, presso famiglie o persone affidatarie-affiancanti.

L’Anfaa, l’Associazione Papa Giovanni XXIII, gli operatori socio-sanitari accompagnano e sostengono con interventi mirati le famiglie e i single che intraprendono il cammino dell’affidamento/affiancamento familiare.

Sappiamo infatti che i bambini per crescere hanno bisogno di cure, di affetto, di ascolto, di educazione adeguata, ma alcuni di loro non possono avere tutto questo dalle loro famiglie.

Ci sono allora famiglie che hanno “spazi nel cuore” e sanno dare ascolto ai bisogni di questi bambini rendendosi disponibili ad accoglierli per i periodi, brevi o lunghi, necessari alla loro crescita.

Questo è l’affido familiare: un’avventura di amore e solidarietà aperta a tutti, single, coppie coniugate o conviventi.