L'Oroscopo di Corinne da 15 al 21 novembre

ARIETE: Si profila una settimana instabile nel corso della quale gli sbalzi d’umore abbonderanno e le persone stupiranno. Qualche nativo dovrà vedersela con scartoffie, contratti, esami o trattative. Oltretutto, nell’affrontare argomenti spinosi, siate espliciti, non fatevi prendere per fessi, avvaletevi dei pareri di un professionista ed eludete risposte immediate. Non trascurate la salute, state accanto ad un figliolo e preparatevi ad una sorpresa domenicale.

TORO: L’influsso della Luna, che il 15 novembre si fa piena in questa costellazione, sarà di ottimo auspicio per chiunque aneli stabilizzare la quotidianità o attenda dall’arcana sorte un cenno di magnanimità alla faccia di un Marte propenso a sparpagliare la stradina di incognite e patemi. Pur non essendo la forma perfetta vi toccherà correre a destra e a manca, sopportare dei mugugni o dei grugni. Bisticcerete con un interlocutore, varierete look e gioirete per una affermazione.

GEMELLI: Sembra non andarne una dritta e ciò, in parte, va accreditato all’impertinenza di Saturno arrecante intralci e demoralizzazione ma, nei prossimi giorni, tirerete respiri di sollievo quasi vi toglieste un peso anche se in ambito sentimentale, familiare o professionale qualcheduno farà incavolare, un comunicato lascerà senza fiato oppure peccherete di ingenuità restando, dinanzi al contegno altrui, di baccalà… Curate un acciacchino e per rilassarvi combinate qualcosa di carino.

CANCRO: Presi da una miriade di incombenze abbisognereste di star bene e frequentare persone carismatiche capaci di farvi ridere e sorridere. In ambito operativo, domestico o privato, l’affanno colpirà a tradimento ma non disperate perché Babbo Natale vi sta preparando una sorpresa che scoprirete solo intorno a Natale. In amore i coniugi annoiati sbufferanno, i single si appaieranno e certe coppie al futuro penseranno. Disturbo da curare prima che si cronicizzi.

LEONE: Confidate in un periodo discretamente clemente nel corso del quale, grazie a Giove congiunto al Sole, riuscirete in un intento, vi riprenderete da un momentaccio, vedrete dei nodi tornare al pettinino, riceverete una risposta agognata, trionferete su nemici od avversità apprestandovi fiduciosi a delle ormai non lontane festività. Sabato e domenica adattissimi a shopping, ritrovi gaudenti, chiarimenti importanti. Adesione a cene o sagre. Infiammazioni o forme influenzali.

VERGINE: Tutto arriva a chi sa aspettare: rimanete quindi sulla sponda ad attendere che un desiderio si possa finalmente materializzare… Nel frattempo accontentatevi di ciò che passa il convento, state accanto a chi vi vuole bene, sopperite ad impegni pressanti, evadete, se potere, dalla routine e non sbuffate per le altrui infuriate. Chi attua in ambito imprenditoriale o commerciale rimarrà indignato da un sistema reputato sbagliato… Week end all’insegna dell’imprevedibilità.

BILANCIA: Qualsiasi cosa abbiate in mente di attuare datevi una scrollatina visto che, prima di fine anno, manderete in porto un progetto, riequilibrerete uno zoppicante settore esistenziale o cancellerete dalla lavagna del 2024 una magagna pur se, con testa nel pallone, scorderete facilmente scadenze o ricorrenze incappando in qualche minuto inconveniente. Una chiamata solleverà il morale una posteriore lo accascerà. Domenica adatta ai ritrovi. Incontro casuale.

SCORPIONE: Siete i soliti zucconi che nel trattare con terzi non ammettono interferenze od ammonizioni ma avrete ragione nel non voler farvi prendere per i fondelli da individui più scaltri che belli. Nei prossimi dì, una novella vi sbalordirà, un uomo irriterà e una femmina amareggerà. Nel week end cominciate ad andare a sbirciare in qualche negozio o mercatino per farvi un’idea sui regalini da fare a Natale. Il compleanno sarà festaiolo o speciale. Naso colante.

SAGITTARIO: Giove, il vostro astro protettore, opposto al Sole, non ha procacciato grandi compiacenze e per codesta ragione auspicherete giorni migliori specie per quanto concerne lavoro, valute, famiglia e salute, tutti elementi per voi importanti in questo momento più delicato di una sfera di vetro soffiato… Tirerete ancora la carretta ma quasi miracolosamente una matassa si sbroglierà, una scelta appagherà o assaporerete una mini porzione di serenità. Venerdì convulso. Contiguità con dottori.

CAPRICORNO: Qualcosa vi costringerà a rallentare il passo ma ciononostante dovrete egualmente tirare la carretta, spronare un parente, sbrigare pratiche e sopportare personcine lunatiche. Siate altresì moderati nelle azioni in quanto basterebbe un nonnulla a sciupare delle intese e preparatevi ad affrontare giornate intense e piene di sorpresine: talune belle, talune bruttine… In una faccenda di cuore non agite d’impulso e confidate i chi, a tal riguardo, vi saprà consigliare.

ACQUARIO: Con Marte in opposizione i dì saranno più pesanti di un mattone e a renderli tali contribuiranno dei contatti con saputelli, delle questioni da sistemare, dei soldi da sborsare, un insieme di anomali contesti e tanta voglia di mandare al paese chi non capisce un accidempoli. In simultanea vi caverete uno sfizio o riprenderete da un acciacco. Guidate prudentemente e guardatevi da azzardati sorpassi, multe, ubriachi od incompetenti. Sorpresina domenicale.

PESCI: Vi trovate in una fase di stallo in attesa di miglioramenti non tardanti ad arrivare: quindi niente ansie e su col morale…Qualche cruccio lambirà il settore operativo, materiale o personale ma anche qui la spunterete! Fattibili dei bei combini, dei lavoretti da sveltire, un proselito da pungolare, un medico da interpellare, delle disquisizioni familiari e dei flirt per single, separati o adolescenti. Nel week end cominciate ad acquistare, pur se in anticipo, dei regalini per Natale.

Ho raccomandato alle mie monelle stelle di portarvi meno problemi e più cose belle…