Terziario Donna – Confcommercio della Provincia di Cuneo a fianco delle donne per estirpare il germe della violenza.

“Siamo convinti - sottolinea il Presidente Luca Chiapella - che la violenza, sia essa verbale, psicologica, economica, fisica o sessuale, vada contrastata e superata attraverso uno sforzo collettivo, unendo uomini e donne in un impegno condiviso che poggia su valori di rispetto e solidarietà. Confcommercio-Imprese per l'Italia, con il progetto “Sii cambiamento, quando l’impresa fa cultura”, ha già intrapreso un percorso importante, dando vita a un anno ricco di iniziative che ci hanno permesso di portare questo messaggio nei territori e nelle comunità. Grazie al supporto e alla partecipazione di enti pubblici e privati, questo progetto è un esempio tangibile di come l'impresa possa e debba farsi promotrice di una crescita culturale che vede nel rispetto e nella parità i suoi pilastri fondamentali. Oggi sono lieto di annunciare il lancio della prima campagna nazionale dedicata alla prevenzione delle molestie sul luogo di lavoro, un’iniziativa progettata e realizzata da Terziario Donna – Confcommercio Cuneo con il supporto della divisione DE&I (Diversità, Equità e Inclusione) di UpperDeck e di NoSignal ETS. Questo progetto rappresenta il risultato finale di un intenso percorso di confronto e collaborazione, che ha visto coinvolte attivamente le Ascom territoriali e Terziario Donna in una straordinaria attività di networking. La campagna di comunicazione, concepita con l’obiettivo di proporre una riflessione profonda e concreta sul tema della violenza di genere e della necessità di creare ambienti di lavoro sicuri, rispettosi e inclusivi – conclude il Presidente Chiapella”.

“L’iniziativa - prosegue Ines Noto Direttrice Ascomforma - si rivolge in primo luogo a tutti gli esercizi commerciali aderenti a Confcommercio, ma si pone come proposta aperta anche a chiunque, indipendentemente dall’appartenenza associativa, desideri unirsi a questa importante e impegnativa sfida sociale. Il nostro obiettivo è sensibilizzare sia i dipendenti sia i clienti degli esercizi commerciali sull’importanza di riconoscere e contrastare atteggiamenti molesti, promuovendo un cambiamento culturale che tuteli la dignità e il benessere di tutte le persone coinvolte. Il fumetto, che sarà distribuito nei formati concepiti per essere affissi all’interno degli esercizi commerciali e nelle sedi Terziario Donna - Confcommercio di Bra, Carrù, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano, vuole sensibilizzare sul problema delle molestie e della mancanza di rispetto sul lavoro, spesso vissute in modo più accentuato dalle donne. La definizione "Sii cambiamento" nel contesto delle differenze di genere per contrastare gli stereotipi significa diventare promotori attivi di una cultura inclusiva e rispettosa, che sfida le rappresentazioni rigide e pregiudizievoli legate ai ruoli di genere. Essere "cambiamento" vuol dire lavorare per smantellare quelle credenze e norme che attribuiscono qualità, competenze, comportamenti e ambizioni agli individui in base al loro genere, anziché alla loro unicità e capacità personale. L'hashtag “#iorispettochilavora” si basa sul principio che ogni individuo merita rispetto e dignità sul lavoro, e che il superamento degli stereotipi di genere è essenziale per creare un ambiente professionale equo, produttivo e umano.”

Alla presentazione della campagna di sensibilizzazione è intervenuto il Responsabile del C.U.A.V. Centro Uomini Autori di Violenza - Nicola Mellano: “Oggi abbiamo parlato di cambiamento culturale, prevenzione principale alla violenza nei confronti delle donne. La nostra equipe da anni organizza percorsi rivolti ad autori di violenza oltre ad azioni di sensibilizzazione e formazione sul territorio nelle scuole, nelle comunità ed anche nelle aziende, con un progetto specifico di cui Confcommercio è partner.