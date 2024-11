Volley Femminile: Questa sera alle 21 un nuovo appuntamento con “TIME OUT”; Ospiti Valentina Colombo, Benedetta Sartori e Valentina Zago

Serata all’insegna del volley femminile di serie A con la quinta puntata di “TIME OUT”, il format del gruppo editoriale More News, in onda come ogni venerdì alle ore 21. Per il quinto appuntamento stagionale l’ospite in studio sarà la centrale della Honda Olivero Cuneo Valentina Colombo.

Particolarmente interessanti anche i due collegamenti in programma, con protagoniste Benedetta Sartori (Eurotek Uyba Busto Arsizio) e Valentina Zago (CBL Costa Volpino). Numerosi, come di consueto, i contributi video trasmessi nel corso della puntata, grazie alle interviste di Giorgia Frosini (Uyba B.A.), Michele Marchiaro (Wash. Pinerolo), Carlotta Cambi (Wash. Pinerolo), Sofia Monza (Futura B.A.), Alessandro Beltrami (Futura B.A.), Binto Diop (Akademia Messina), Fabio Bonafede (Akademia Messina) e Morgana Giubilato (BAM Mondovì).

Ricordiamo che Time Out va in onda tutti i venerdì sera (ore 21) sulle home-page di Targatocn.it, Piazzapinerolese.it, Ilbustese.it, Lavocedialba.it, Torinoggi.it. e sulle rispettive pagine Facebook.