Rifiuta di sottoporsi all'alcol test: 21enne nascondeva 116 grammi di cocaina, arrestato per spaccio ad Alba

Intensificazione dei controlli dei Carabinieri della Compagnia di Alba rivolti al contrasto all’illegalità giovanile, in particolare per la repressione dello spaccio ed il consumo di sostanze stupefacenti ed all’abuso di sostanze alcooliche.

Arrestato un 26enne marocchino che aveva rubato poco prima un monopattino ad un suo connazionale. I controlli sono stati estesi in particolar modo nell’arco notturno.

Deferita in stato di libertà una 23enne risultata positiva all’alcool test dopo un sinistro stradale.

Un 17enne ed un 15enne sono stati segnalati all’Autorità amministrativa quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Un altro 15enne, fermato e perquisito dai militari è stato trovato in possesso di un pericoloso tirapugni e deferito in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Arrestato invece per detenzione a fini di spaccio e rifiuto di sottoporsi ad alcol test un 21enne italiano trovato in possesso di 116 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e denaro verosimilmente provento di furto.

Entrambi gli arrestati sono poi stati tradotti in carcere a disposizione dell’A.G.

La posizione degli arrestati e dei deferiti in stato di libertà è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria che ne valuterà la colpevolezza o meno nel corso dei successivi processi.