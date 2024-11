Dimar Spa presenta il suo primo Bilancio di Sostenibilità: una visione strategica per un futuro responsabile e inclusivo

Dimar Spa è orgogliosa di annunciare la pubblicazione del suo primo Bilancio di Sostenibilità, un documento che segna un passo fondamentale nel percorso di responsabilità sociale e ambientale dell'azienda. Il Bilancio, che analizza le performance raggiunte nell’ultimo anno, sottolinea l’impegno dell’azienda verso la creazione di valore condiviso per i propri Collaboratori, il Territorio e l’Ambiente.

Gli investimenti della Dimar Spa nel 2023 si sono concentrati su tre pilastri fondamentali: il benessere e la crescita dei Collaboratori, la tutela dell'Ambiente e il supporto alle Comunità locali, con l'obiettivo di creare un impatto positivo e duraturo in ogni ambito.

Collaboratori

Nel 2023, la Dimar Spa ha investito in formazione con un totale di 15.356 ore erogate, coinvolgendo attivamente i Collaboratori in percorsi orientati alla sicurezza aziendale e alla crescita professionale.

L'azienda vanta una composizione dell'organico pari al 77% di donne, riflettendo il forte impegno per la parità di genere e per un ambiente di lavoro inclusivo.

Ambiente

Sul fronte ambientale, l’azienda ha adottato misure concrete per ridurre l'impatto ecologico delle proprie attività. Le emissioni di CO2 sono diminuite del 19,77% rispetto al 2023, grazie all’introduzione di tecnologie più efficienti e all’adozione di fonti di energia rinnovabile. Nel corso dell’anno, la Dimar Spa ha inoltre incentivato politiche di sostenibilità, che hanno portato a una a riduzione dei rifiuti di carta -9,39% e plastica -8,53%.

Comunità

Il legame con la comunità locale rimane un pilastro fondamentale. Nel 2023, la Dimar Spa ha avviato numerosi progetti a supporto di scuole, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro. Nel 2023, l’azienda ha investito 404.056 Euro in progetti per la promozione del benessere e della coesione sociale (donazioni e sponsorizzazioni), ha devoluto 126.405 kg di beni alimentari al Banco Alimentare e 318.035 kg di cibo in collaborazione con Siticibo.

Un impegno costante

Questo primo Bilancio di Sostenibilità è solo l'inizio di un impegno che la Dimar Spa intende continuare con sempre maggiore determinazione. L’obiettivo è contribuire attivamente al miglioramento della qualità della vita delle persone e a un futuro più sostenibile, in linea con gli standard internazionali e con le aspettative dei suoi stakeholder.

“Redigere un Bilancio di Sostenibilità su base volontaria significa, per noi, fare un atto di trasparenza e fiducia nei confronti di tutti i nostri stakeholder, dai nostri clienti e collaboratori ai fornitori, dalle istituzioni locali agli investitori. Significa affermare, con dati e obiettivi chiari, la nostra volontà di contribuire attivamente alla crescita del territorio, restituendo valore a quel sistema economico, sociale e ambientale che ogni giorno ci consente di operare. Crediamo che il successo di un’azienda sia strettamente legato al benessere della comunità in cui opera” afferma Simona Revello, Presidente di Dimar Spa .

“Questo Bilancio mostra il nostro impegno per essere più responsabili e orientati al bene comune. Le sfide sono molte, ma crediamo che, con il contributo di tutti, possiamo costruire un'impresa più etica e inclusiva. Redigere il nostro Bilancio di Sostenibilità è stato entusiasmante e gratificante. Abbiamo documentato le nostre azioni quotidiane verso un modo di fare impresa che rispetti persone e pianeta” afferma Alessandro Revello, CEO di DIMAR Spa.

Per maggiori informazioni o per scaricare /sfogliare il Bilancio di Sostenibilità 2023, visitare il sito www.dimar.it