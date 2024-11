Studenti dell'Arimondi Eula di Savigliano all'Inalpi di Torino per le ATP Finals 2024

Venerdì scorso, 8 novembre, un gruppo di studenti delle classi terze dell’Istituto Arimondi-Eula , accompagnato dalle docenti di scienze motorie Giovanettoni e Laudati, dai proff. Rolfo e Fantino, dalla Vicepreside Mancardo e dal Preside Martini si è recato all’Inalpi Arena di Torino per assistere agli allenamenti dei campioni di tennis impegnati nelle ATP Finals 2024. Erano presenti scuole dal Piemonte e dalle regioni vicine. Nutrita anche la rappresentanza di bambini delle Primarie, che hanno fatto un gran tifo, in particolare per l’idolo di casa, il numero 1 del mondo Jannik Sinner.

La giornata è stata entusiasmante per lo spettacolo proposto: i campioni hanno disputato dei games di allenamento mostrando un gioco di altissimo livello. Dopo una sessione di allenamento dedicata al doppio, sono scesi in campo prima il russo Rublev e lo statunitense Fritz, poi l’australiano De Minaur e il norvegese Ruud, seguiti dallo spagnolo Alcaraz e dal russo Medvedev. Gran finale con l’allenamento tra il numero 1 e l’attuale numero 2 del mondo: l’italiano Sinner ed il tedesco Zverev.

I campioni hanno salutato il pubblico, regalando anche alcune palline da gioco ai bambini presenti. Tra i piccoli presenti si sono distinti i simpatici “Carota Children”, piccoli tifosi con un cappellino arancione che aveva sulla sommità foglie di tessuto verde. Una versione in miniatura dei noti “Carota boys”.

La presenza degli studenti dell’Arimondi-Eula alla giornata è stata possibile grazie alla partecipazione dell’Istituto al progetto della Federazione Italiana Tennis e Padel “Racchette in classe”.