Volley A1F. Cuneo torna in campo per l'insidiosa trasferta contro Perugia

Sono passate quasi due settimane dal successo delle Cuneesi di Lorenzo Pintus sulla SMI Volley Roma, partita in cui le Gatte, con una bella prestazione corale, si erano aggiudicate la prima vittoria della stagione. Le ragazze della Honda Olivero Cuneo però non hanno potuto cavalcare l'entusiasmo della prima vittoria a causa dello spostamento della settima giornata rimandata all'11 dicembre.

Ma dopo questa pausa forzata, ora le Gatte sono finalmente pronte a tornare in campo e lo faranno contro un avversario tutt'altro che semplice.

Nell'ottava giornata della Serie A1 Tigotà le Cuneesi sfideranno infatti la neopromossa Bartocci-MC Restauri Perugia allenata da Andrea Giovi, tra le cui fila milita l'ex Adelina Ungureanu.

Alla sua prima stagione in A1, al momento Perugia è il fanalino di coda della classifica e arriva dalla sconfitta per 3-1 contro Novara, ma resta un’avversaria insidiosa, come dimostrato dal tie-break contro una squadra competitiva come Chieri. Tra Cuneo e Perugia ci sono soltanto due punti e una vittoria netta permetterebbe a entrambe le squadre di fare un bel balzo in avanti in classifica.

Tra ragazze di coach Pintus la voglia di tornare a giocare è tanta: "Sicuramente avremo la carica giusta per dare il 100%" ha commentato Rebecca Scialanca. "Anche se ha spezzato il momento della vittoria contro Roma, la pausa ci ha aiutate a prendere di nuovo ritmo con gli allenamenti in palestra".

La determinazione non manca, ma nemmeno la consapevolezza dell'importanza di questo match: "A Perugia sarà fondamentale la concentrazione, anche dopo un errore, così da non abbatterci in eventuali momenti no. Inoltre dobbiamo essere consapevoli delle capacità che questa squadra possiede".

Pensiero condiviso anche dall'allenatore Lorenzo Pintus, che però sottolinea: "Sarà una sfida importante, ma non decisiva, dopo un lungo viaggio. Sarà una partita complicata, perché in casa di Perugia hanno faticato tutti".

Oltre che l'obiettivo, coach Pintus ha anche ben in mente le qualità delle avversarie: "Loro hanno diverse qualità nelle attaccanti laterali e, nonostante qualche difficoltà in ricezione ed in muro-difesa, potranno metterci in difficoltà se non dovessimo trovare il giusto ritmo gara. La pausa ha spezzato un po' ritmo ed entusiasmo dopo una vittoria, ma ne siamo consapevoli".

Con la giusta determinazione e la consapevolezza delle difficoltà, le Gatte sono pronte a scendere in campo. Appuntamento quindi a domenica 17 alle 18:30 per questo match fondamentale. Ricordiamo che la partita sarà trasmessa in diretta su VBTV.