Volley A2/F: il Puma a caccia del primo punto in campionato! La Bam Mondovì domani è di scena a Costa Volpino

Muovere la classifica! E' questo l'obiettivo principale della Bam Mondovì, che domani pomeriggio (ore 17) scenderà sul campo della Cbl Costa Volpino, nell'impegno valido per la 7^ giornata di andata della regular season. Il calendario metterà una di fronte all'altra le uniche due formazioni ancora a secco di vittorie nell'intera serie A2.

Le bergamasche, tuttavia, sono quantomeno riuscite a racimolare tre punti, frutto di tre sconfitte al tie-break, nell'ordine con Messina, Castelfranco e Casalmaggiore. Raccogliere punti in casa della Cbl non sarà una passeggiata, ma di certo, rispetto ad altre avversarie del girone, quella di domani appare più alla portata di Lancini e compagne. Un'occasione da sfruttare per iniziare il cammino di svolta dopo sei sconfitte consecutive.

Anche il Costa Volpino di Valentina Zago è in cerca di quella scintilla che possa rinvigorire classifica e ambiente. L'impressione è che la squadra di coach Cominetti fino a questo momento abbia raccolto molto meno rispetto al potenziale tecnico a disposizione. Insomma, parliamo di una squadra che ha incontrato qualche difficoltà di troppo e che resta in cerca di una propria identità. In casa Puma lo scenario non è tanto diverso, ma l'ultima prestazione messa in campo contro il Messina, ha lasciato intravedere un passo di crescita e di maggiore solidità.

Il tempo dei complimenti, tuttavia, è finito. Le pumine sono chiamate a smuovere una classifica quanto mai deficitaria. Il match sarà arbitrato da Riccardo Faia e Piera Usai. Come di consueto sarà possibile seguire la gara in diretta streaming gratuita sul sito internet VBTV. Al PalaCbl di Costa Volpino il fischio d'inizio è fissato per domenica alle ore 17.