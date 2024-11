G20, corteo manifestanti su lungomare Copacabana: "Più giustizia e diritti"

(Adnkronos) - Chiedono più diritti per le donne, difesa per il popolo della Palestina, maggiori tutele per i lavoratori e più spazio per l’America Latina “fora G20, fora imperialismo”, è scritto su più cartelli. E ancora: “Condividere la ricchezza, porre fine alla povertà”. E’ un corteo lunghissimo, mosso per lo più da giovani e donne, quello che si sta riversando sul lungomare di Copacabana, a Rio de Janeiro, a due giorni dall’inizio del summit del G20. Un corteo pacifico e rumoroso, che canta i suoi inni chiedendo “più giustizia”. Tra i manifestanti, qualcuno indossa la maschera del presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, ‘padrone di casa’ del vertice.