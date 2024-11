Il conto alla rovescia è incominciato: Mondovicino aspetta la tappa di ALIS THEATRE 2024

Il conto alla rovescia è incominciato. Manca ormai un mese al prestigioso appuntamento dell’Arena Big Top Theatre, che nei giorni 12-13-14 e 15 dicembre 2024 aprirà le sue porte per ospitare la tappa del Tour 2024 di Alis Theatre, uno show internazionale unico tra mille emozioni.

Gli artisti sono in Italia per le prove dello spettacolo e le primissime tappe del tour invernale, che per la prima volta approda in Piemonte con l’unico appuntamento proprio a Mondovicino. Uno show pronto a stupire e lasciare a bocca aperta gli spettatori dell’Arena Big Top Theatre di fronte alle esibizioni dei migliori Top Performers provenienti in gran parte dal prestigioso Cirque du Soleil e dal circo contemporaneo internazionale: acrobati, giocolieri, aerialisti, comici, equilibristi e non solo, porteranno le loro prestazioni ai limiti delle possibilità umane offrendo grandi emozioni. Ad accompagnarli una colonna sonora originale e avvincente, creata appositamente con coreografie, scenografie e luci che regaleranno atmosfere coinvolgenti e suggestive.

6 le repliche programmate all’Arena Big Top Theatre di Mondovicino: 12 dicembre ore 21, 13 dicembre ore 21, 14 dicembre ore 16 e ore 21, 15 dicembre ore 15,30 e ore 17,30. Un’occasione da non perdere per un pubblico di ogni età.

Regala o acquista il tuo biglietto cliccando qui.