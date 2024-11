La cooker-girl Aurora Cavallo è la food creator dell’anno per TikTok

Aurora Cavallo, saluzzese, in arte @cooker.girl - una delle food bloggers più note della Generazione Z con 1,3 milioni di followers su TikTok e 1 milione e 400 mila su Instagram - è la food creator dell’anno nella prima edizione dei TikTok Awards, iniziativa in cui la community è stata chiamata a votare i creator più rappresentativi del 2024, esprimendo le preferenze sulle 10 categorie in gara.

I vincitori sono stati annunciati durante l'esclusiva serata evento, il 13 novembre, a Milano.

"Per me è un grandissimo onore ricevere questo premio - afferma Aurora- il coronamento di un’avventura che prosegue ormai da anni che non smette di sorprendermi. Ringrazio in primis la mia community e quella di TikTok, che han reso tutto questo possibile, permettendomi ogni giorno di entrare nelle loro cucine e rendendomi partecipe di momenti speciali attraverso le mie ricette. Ringrazio poi di cuore la mia squadra, Ermanno Mossotto e Francesca Olivotti, che mi seguono e supportano quotidianamente. Grazie poi alla mia famiglia, per me amore più vero e esempio più grande".

L’Award si aggiunge ai titoli e alle esperienze numerose, dal web alla tv, della giovanissima saluzzese. Già nel 2022 è risultata una dei cinque creator più influenti sui social per 'Forbes Italia'.Nello stesso anno la food blogger saluzzese ha ottenuto il prestigioso Cook Award de "Il Corriere della Sera" ed è stata inserita tra i migliori 25 content creator italiani da "Fortune Italia”.

Ha iniziato a cucinare quando aveva 14 anni, destreggiandosi tra mestoli e pentole, perchè (lo ha riferito in precedenti interviste) voleva dare un piccolo aiuto ai suoi genitori (imprenditori del settore Moda Sposa) che rientravano tardi a casa impegnati nel lavoro o spesso all’estero. Nessuno in famiglia cucinava, nemmeno le sue nonne (Maria Teresa Lauteri e Teresa Daniele Cavallo) amatissime da Aurora e sue sostenitrici numero uno.

Alle ricette ha sempre aggiunto responsabilità etica e sociale per il cibo, ricerca ed emozione nel preparare il piatto, la bellezza della convivialità.

Telegenica e spontanea, dal buonumore che cattura, ha iniziato giovanissima con il suo blog “cooker girl” in cui non mostrava il volto, ma solo il grembiule rosso, ora iconico e identificante.

E' poi approdata ad instagram condividendo foto e storie dei piatti, per arrivare su TikTok, iniziando l’importante collaborazione con Giallo Zafferano. Ora ne è la creator più longeva ( Aurora ha 23 anni) essendosi impostata, fin dall'inizio nel panorama affollato del settore food, che affascina traversalmente da calciatori ai bambini.

Per tutti, su TikTok è Cooker.Girl: la ragazza empatica e capace di far sorridere mentre cucina, raccontando le storie dei suoi piatti e spesso il legame con il territorio d’origine (ha appena postato la ricetta del bunet, tipico dolce piemontese) o quello dei suoi viaggi (la sua passione oltre alla cucina) .

Le prime esperienze formative della popolare food influencer, sono partite da Saluzzo, città natale, dall’Interno due con lo chef Paolo Lautero. E' stata poi in Normandia nella stagione estiva, all’interno del progetto di alternanza scuola-lavoro (Aurora si è diplomata al liceo Soleri Bertoni, indirizzo linguistico).

Sono seguiti altri perfezionamenti nelle cucine di ristoranti stellati e bakery famose con soggiorni a Copenaghen e a New York, presso il ristorante a 1 stella Michelin One White Street.

Le ricette di cooker girl sono piene di queste contaminazioni internazionali, amando lei sperimentare, scoprire, intrecciare culture e tecniche culinarie diverse, legando sapori piemontesi, “di casa” e quelli sperimentati all’estero.

Finora ha dato alle stampe 3 libri: “La cucina scaldacuore" (Fabbri); “‘Come l’acqua per la farina" (Fabbri) dove celebra la sua passione per i lievitati e i dolci. Nel 2023 è arrivato in libreria "Storie di Cucina" (Mondadori) dove chiude la “Saluzzo-Copenhagen-New York” con ricette “per viaggiare tra gusti e sensazioni”.