Sicurezza, Bergesio (Lega): “Grazie al Governo, 15 agenti di Polizia in più a Cuneo”

"Stanno per arrivare rinforzi per la sicurezza del nostro territorio. Una notizia che accolgo con grande soddisfazione. Il Viminale ha infatti assegnato a Cuneo 15 agenti di Polizia in più. Si tratta di un passo fondamentale per rafforzare la sicurezza del Cuneese e rispondere alle esigenze dei cittadini. Ancora una volta la Lega e il Governo dimostrano il loro impegno concreto in tema di sicurezza, come evidenziano i dati nazionali: ben 3.351 nuovi poliziotti sono stati annunciati per tutto il Paese entro inizio anno. A fronte di questo le chiacchiere della sinistra, dopo tanti anni di mancanza di turn over del personale, stanno a zero. Un ringraziamento doveroso va al Sottosegretario all'Interno Nicola Molteni per il suo lavoro prezioso ed attento alle esigenze anche del nostro territorio".



Così il Senatore cuneese della Lega Giorgio Maria Bergesio commenta il piano di assegnazioni degli ispettori e assistenti e agenti della Polizia di Stato per il mese di dicembre 2024.