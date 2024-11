Sole ma freddo nel weekend, venti di burrasca dalla prossima settimana: le previsioni

(Adnkronos) - Freddo al mattino, ma sole e il ‘caldo foliage autunnale’ nel pomeriggio. Le previsioni meteo di oggi e domani confermano che il tempo sarà bello -salvo su alcune parti di due regioni, Liguria e Toscana - con temperature leggermente sotto media termica.

Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, spiega che nelle prossime ore il sole trionferà da Nord a Sud, ma le temperature minime ci inganneranno, sembrerà di essere già in un mese invernale: termometri fino a 1-2°C da Torino a Roma passando per Milano, Bologna e Firenze; 1-2°C in città ma, subito nelle campagne limitrofe, anche sotto zero.

Durante il pomeriggio, però, il sole scalderà l’aria fino a circa 10°C al Nord e 15°C al Centro, rendendo questo 16 novembre in linea con le temperature massime climatologiche: in pratica, tutto nella norma di giorno, freddino di notte. Arriveremo anche a 21°C in Sicilia, Sardegna e Calabria, mentre sulla Puglia soffieranno ancora venti tesi settentrionali piuttosto rigidi.

Il tempo di domenica sarà una fotocopia del sabato, salvo qualche ‘errore di copiatura’: le temperature minime saliranno di un grado circa, il tempo sarà bello quasi ovunque, ma al Nord e in Toscana ci saranno molte più nubi; si prevedono anche delle piogge tra Levante ligure ed Alta Toscana per venti più umidi provenienti dal mare.

Le novità arriveranno dalla prossima settimana quando il ‘Generale Inverno’ scenderà dalla Scandinavia verso l’Europa Centrale: nella sua discesa verso sud, il ‘Generale’ causerà un estremo rinforzo dei venti da ovest sul nostro Paese. Inizialmente, martedì 19 novembre i venti saranno tesi o forti e spingeranno piogge verso le regioni tirreniche dalla Toscana fino alla Calabria.

Mercoledì 20, invece, arriverà la tempesta perfetta, purtroppo: i venti sono previsti in intensificazione fino a burrasca su gran parte del Paese, soprattutto sulla Sardegna, sulle coste liguri e tirreniche con mareggiate violente; si stima un’altezza d’onda fino a 6 metri in possibile aumento tra giovedì e venerdì.

In sintesi, godiamoci questo weekend tutto sommato buono, poi da metà della prossima settimana arriverà la tempesta perfetta (meglio dire ‘imperfetta’ visto i danni che potrebbe causare).

NEL DETTAGLIO

Sabato 16. Al Nord: cielo sereno, freddo al mattino. Al Centro: bel tempo, freddo al mattino. Al Sud: bel tempo.

Domenica 17. Al Nord: piogge in Liguria. Al Centro: piogge in Toscana, buono altrove. Al Sud: bel tempo.

Lunedì 18. Al Nord: piogge in Liguria. Al Centro: locali piovaschi sulle tirreniche. Al Sud: locali addensamenti sulle tirreniche.

TENDENZA: forte peggioramento da mercoledì con piogge; tempeste di vento su gran parte del Paese fino a venerdì.