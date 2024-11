Ucraina, Zelensky: "Grato a Meloni e leader G7 per sostegno a Kiev"

(Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto ''profondamente grato alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a tutti i leader del G7 per la loro voce unita nel sostenere l'Ucraina''. In un post su 'X' in cui commenta la dichiarazione diffusa oggi dalla presidenza italiana, Zelensky ha sottolineato che ''i leader del G7 hanno dimostrato ancora una volta un incrollabile sostegno all'Ucraina mentre ci avviciniamo al millesimo giorno da quando è iniziata l'aggressione su vasta scala della Russia''.

Il leader ucraino ha spiegato come questo sostegno ''aiuta l'Ucraina a proteggere il suo popolo dal terrore, salvando innumerevoli vite''. Inoltre, ha aggiunto, ''in un momento in cui la Russia rimane l'unico ostacolo a una pace giusta e duratura, è fondamentale inviare un messaggio chiaro: le aggressioni e le violazioni dell'ordine internazionale, come delineato nella Carta delle Nazioni Unite, non saranno tollerate e i responsabili ne subiranno le conseguenze''.

Quindi, ha concluso, ''ora è il momento che la comunità globale intensifichi i propri sforzi e prenda decisioni decisive per garantire stabilità e pace a tutte le nostre nazioni''.