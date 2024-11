Federmanager Cuneo al Congresso Nazionale sotto il segno della nuova presidenza Quercioli

Coinvolto quale congressista accreditato il Presidente di Federmanager Cuneo Fulvio D'Alessandro.

Dopo una breve e commossa relazione del già Presidente federale uscente Stefano Cuzzilla, che ha ricoperto l'incarico per ben tre mandati, dopo l'esposizione dei programmi dei nuovi candidati, sono iniziate le votazioni. Coinvolti 123 congressisti provenienti da tutta Italia che hanno votato, quasi all'unanimità:

Presidente - Valter Quercioli

Vice Presidente - Gherardo Zei

Tesoriere - Fabio Vivian

Sono poi seguite le votazioni per il rinnovo del Collegio dei probiviri e dei Revisori dei conti.

Il passaggio di consegne è avvenuto in un clima di estrema condivisione e di sostegno ai nuovi eletti.

Il 13 dicembre si terrà il primo Consiglio nazionale del nuovo corso che andrà a definire la nuova giunta e, successivamente, gli incarichi nelle varie commissioni.

Il Presidente D'Alessandro ha dichiarato: "Con Valter ho un rapporto di stima, collaborazione e reciproca simpatia. Siamo amici da diverso tempo. È uomo di territorio più che di apparato e, come dico spesso, si è consumato le scarpe in tutta Italia. La squadra con Gherardo e Fabio fa ben sperare per il futuro della Federazione in un contesto molto difficile per le dinamiche complesse dell'industria Italiana, per i dirigenti in servizio e in quescienza. Specie con Valter ci sentiamo spesso e ha avuto il mio trasparente sostegno già nella stesura del suo programma e nell'appoggio formale alla sua candidatura. Grazie a questo Federmanager Cuneo può avvalersi di un canale diretto con i vertici federativi".

FEDERMANAGER CUNEO è un’associazione che rappresenta e tutela i dirigenti industriali nella provincia di Cuneo ed è il riferimento provinciale per FEDERMANGER che offre servizi di supporto ed assistenza a centinaia di membri associati dai dirigenti, ai quadri apicali e alle alte professionalità, in vari aspetti del rapporto di lavoro, dalla costituzione alla conclusione. Questi servizi includono orientamento e formazione, consulenza previdenziale, fiscale e sanitaria, assistenza in situazioni come le conciliazioni aziendali. L’associazione si impegna anche a promuovere l’accrescimento culturale, sociale e il networking tra i dirigenti. Per ulteriori informazioni, puoi visitare il sito ufficiale Federmanager Cuneo

Informazioni e contatti

FEDERMANAGER CUNEO – VIA VITTORIO BERSEZIO, 9 – 12100 – CUNEO

L’e-mail è: segreteria.cuneo@federmanager.it

Telefono: 0171 455699

Orari

Lunedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00

Un momento del Congresso Nazionale

Il neo Presidente Valter Quercioli durante il discorso di insediamento

Lo slogan del neo Presidente Valter Quercioli

L’applauso e la commozione per la chiusura della Presidenza Cuzzilla