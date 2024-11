Il 2° Reggimento Alpini della Brigata “Taurinense” contribuisce alla colletta alimentare 2024

Gli Alpini della Brigata Taurinense hanno supportato i volontari che sabato 16 novembre hanno raccolto generi alimentari di prima necessità da destinare a famiglie bisognose, in occasione della 28a edizione della giornata nazionale della Colletta Alimentare, l’appuntamento di solidarietà organizzato dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus.

In tutte le zone dove sono presenti Unità della Taurinense, gli Alpini hanno fornito in concorso i propri uomini e i mezzi per il trasporto delle derrate donate dai cittadini, dai supermercati e dai centri commerciali aderenti all’iniziativa fino ai centri di stoccaggio: il reggimento Logistico di Rivoli ha operato nel torinese, mentre il 2° alpini a Cuneo, il “Nizza Cavalleria” nel novarese, e il 9° alpini dell’Aquila nel capoluogo abruzzese.

L'iniziativa ha rappresentato un importante momento di coinvolgimento e sensibilizzazione al problema della povertà alimentare, condividendo con la Forza Armata i valori di servizio e di sostegno alla collettività.