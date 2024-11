Volley A2: BAM Mondovì sconfitta anche a Costa Volpino (3-1)! Per il Puma urgono rinforzi!

Settima sconfitta su sette gare disputate per il Puma, sempre fermo a zero punti in classifica. La Bam Mondovì torna dalla trasferta in casa della Cbl Costa Volpino ancora a mani vuote. Le bergamasche di Cominetti superano per 3-1 le pumine e conquistano la prima vittoria in campionato. In casa Puma non è bastata l'ottima fase difensiva, con una Morgana Giubilato formato "pigliatutto", per evitare l'ennesima sconfitta.

Tra le rossoblù di certo non è mancato l'impegno e per diversi tratti del match anche il bel gioco, ma la scarsa incisività in attacco dell'opposto Lara Berger ha di certo condizionato l'esito della gara. La situazione di classifica intanto continua a diventare sempre più preoccupante. Difficile pensare che questa squadra possa conquistare la salvezza senza qualche correttivo in corsa. Di contro il Costa Volpino, pur senza brillare, riesce a capitalizzare e almeno per questa sera può sorridere.

Nelle padrone di casa da apprezzare soprattutto la prestazione di Margherita Brandi, molto brava nel chiudere i primi tempi orchestrati dalla palleggiatrice Dell'Orto. Ottimo apporto anche dell'ex pumina Sofia Ferrarini e di Buket Ylmaz.

PRIMO SET: Viscioni fermata dal muro e primo punto a favore di Costa Volpino. Viscioni si fa subito perdonare, perchè mette a segno i due punti successivi. Ace di Tresoldi e Mondovì sul 3-5. La Cbl recupera velocemente e il risultato torna in parità. Break a favore delle padrone di casa, che dopo l'attacco vincente di Ylmaz si portano sul 10-7. Time-out chiesto da coach Basso. Cbl a +5. Le pumine accorciano le distanze sul 14-11. Coach Cominetti preferisce fermare il gioco per chiamare il time-out. Berger non punge a dovere e le bergamasche tornano a +4 sul 17-13. La Bam non molla e recupera un altro break, 18-17. Le pipe monregalesi non funzionano a dovere e la Cbl vola sul 22-18. Arrivano cinque set-ball per Costa Volpino sul 24-19. Infrazione in attacco per le pumine e parziale che si chiude sul 25-19.

SECONDO SET: dentro Marengo per Berger. Pumine sull'1-3. Ace di Livia Tresoldi. Poco dopo dall'altra parte del campo la imita Valentina Zago. Invasione di Buffo e Bam a +3 sul 5-8. Ace di Dell'Orto e punteggio nuovamente in parità, 9-9. La Bam alza il muro e si porta sull'11-14. Time-out chiesto da coach Cominetti. Grande muro di Marengo e rossoblù sul 12-16. Cambio di opposti anche in casa Cbl: Tosi prende il posto di Zago. Break conquistato dalle padrone di casa. Viscioni a segno, 14-20. Break Costa Volpino. Sul 16-20 coach Basso preferisce mettere le cose in chiaro e chiama il time-out. Il Puma torna a spingere e sul 16-22 coach Cominetti chiama il secondo time-out a disposizione. L'errore al servizio di Buffo consegna al Mondovì sei set-ball. Al primo tentativo arriva l'attacco vincente di Bosso, che chiude il parziale sul 18-25.

TERZO SET: fast vincente di Tresoldi. Si lotta punto a punto, 3-3. Break per Costa Volpino, che si porta sul 10-8. Buffo va a punto e il vantaggio delle bergamasche sale a +3. Time-out chiesto da coach Basso sul 12-9. Sale in cattedra l'ex Sofia Ferrarini e la Cbl va in fuga sul 14-9. Le pumine accorciano le distanze con Catania. Mani-out di Tresoldi e sul 17-14 un Cominetti preoccupato chiama il time-out. Ancora due punti conquistati dalle rossoblù. Nuovamente Tosi dentro per Zago. Break per la formazione lombarda. Time-out chiesto da Basso sul 20-16. La Bam prova a restare attaccata al set, 21-18. Le monregalesi perdono lucidità in attacco e poco dopo Costa Volpino chiude sul 25-18.

QUARTO SET: si riparte con l'errore al servizio di Dana Schimit. Ylmaz protagonista e Costa Volpino subito sul 3-0. Time-out chiesto da Claudio Basso sul 6-1. Arriva finalmente la reazione delle pumine, 7-4. Cartellino giallo per la panchina monregalese. Time-out chiesto da Cominetti sull'11-8. Viscioni a segno e distanza che si affievolisce, 11-10. Ferrarini mura Berger e la Cbl torna a +3. Le bergamasche volano sulle ali dell'entusiasmo e vanno a condurre 19-14. Le ragazze di caoch Basso reagiscono e si portano a una sola lunghezza dalle avversarie, 20-19. Ace di Tosi. Sul 24-20 arrivano quattro match-point per le padrone di casa. Al secondo tentativo arriva il punto di Ylmaz che fissa il punteggio sul 25-21.