Volley A2M. Palmi-Cuneo 0-3, coach Battocchio: "Grato ai ragazzi per i sacrifici che stanno facendo" [VIDEO]

Senza Marco Volpato e con Giulio Pinali che pian piano sta entrando in squadra, ma che è ancora lontano dalla forma migliore, quella contro Palmi poteva essere un'altra partita molto insidiosa per Cuneo. Per questo la soddisfazione di Matteo Battocchio a fine partita è stata doppia. "Ci sono cose nella vita che sono prioritarie ", ha detto l'allenatore riferendosi ai problemi familiari che nella mattinata hanno costretto il centrale a tornare precipitosamente in Veneto. "Facciamo gli auguri a "Fox", che speriamo di riabbracciare presto e allo stesso tempo sono molto grato a questi ragazzi per i sacrifici che stanno facendo. La palla non cade mai a terra e queste con cose molto importanti per portare a casa punti".

Il coach elogia la prestazione in difesa dei suoi: "Ma anche a muro, intesa come qualità. Coda ha fatto una partita davvero molto solida, ma tutti sono stati strepitosi. Questa deve essere la nostra anima"