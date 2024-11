Ascensore precipita a Palermo, grave una donna: feriti anche 3 bambini

(Adnkronos) -

Un ascensore costruito artigianalmente in una palazzina di due piani a Palermo è precipitato provocando il ferimento di una donna di 32 anni, in maniera grave, e anche di 3 bambini e di un'altra donna anziana. La 32enne avrebbe riportato gravi ferite alle gambe, mentre l'anziana e i bambini avrebbero riportato ferite non gravi. Sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia di Stato e secondo una prima ricostruzione dell'accaduto le corde dell'elevatore costruito in maniera artigianale da un fabbro, avrebbero ceduto con il peso delle cinque persone sulla pedana. L'ascensore sarebbe stato posto sotto sequestro.