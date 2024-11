Riina jr ricorda il padre Totò sui social: "Vivrà sempre in noi e con noi"

(Adnkronos) - "Lui ha vissuto, vive e vivrà sempre in noi e con noi". Con un post su Instagram Salvo Riina, figlio terzogenito del capo dei capi della mafia siciliana rende omaggio al padre, morto nel carcere di Parma il 17 novembre del 2017.

Un post che ha già raccolto oltre 430 like ('Mi piace', ndr.) e decine di commenti. "Un grande uomo con i veri valori della famiglia. Ognuno di noi combatte la propria guerra per la sua famiglia", "Grande uomo, non ne nascono più come lui", "credo che sia giusto che ogni figlio rispetti il proprio padre. Qualsiasi cosa bella o brutta che sia che abbia fatto, ma il papà rimane sempre il papà" scrivono alcuni utenti.

Lo stesso post è stato pubblicato anche sulla pagina Fb di Riina, dove al momento ha superato i 600 like con oltre 160 commenti.