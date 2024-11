Scrittorincittà, fiere e tante proposte culturali: le nostre proposte per trascorrere la domenica in Granda

Da Scrittori in Città, all’aglio di Caraglio, alla Fiera di Diano d’Alba, gli eventi non mancano in questo fine settimana. Concerti, passeggiate, mostre, fiere, escursioni nei foliage, mercatini e tanti appuntamenti di ogni genere, in ogni angolo della provincia di Cuneo.

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it.

***

CUNEO

SCRITTORI IN CITTÀ

Oggi domenica 17 novembre prosegue e si conclude la ventiseisima edizione di “Scrittori in Città”, che intercetta personalità, intelligenze, storie e racconti che hanno la forza di illuminarci e di interrogarci sulle direzioni future possibili. Info sul programma , clicca qui. Info e biglietti, clicca qui.



CUNEO

MUSEO DIOCESANO

Per la giornata di oggi il Museo Diocesano di Cuneo propone un ricco programma di iniziative: laboratori, incontri, spettacoli per tutti. Info: www.museodiocesanocuneo.it

CUNEO

MOSTRA FOTOGRAFICA

Domenica 17 novembre, con orario 15.30 - 19 presso Palazzo Santa Croce, mostra fotografica "Destino Diviso - un dialogo fotografico tra forza e vulnerabilità". Ingresso libero.

Info: 0171/444357.

CUNEO

TRACCE DI RESISTENZA

Domenica 17 novembre alle ore 17.30, presso Open Baladin, Piazza Foro Boario, “Tracce di resistenza: storie di libertà e giustizia, spettacolo per percorrere alcune delle tracce di Resistenza del territorio di Cuneo. Musica del gruppo Eirene Ensemble e letture di brani di Maria Luisa Alessi, Duccio Galimberti e Nuto Revelli a cura di Miriam Rubeis.

CUNEO

MERLO. 60 ANNI DI STORIA

Domenica 17 novembre sarà aperta a Palazzo Samone, l’esposizione multimediale “Merlo. 60 anni di storia”, percorso espositivo che illustra origini, innovazione, identità e prospettive dell’azienda di Santa Croce di Cervasca. Orari: 10-13 e 15-19.30.

***

ALBA

94a FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D’ALBA

Nel week end continua l’edizione 2024 della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Dal Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, all'Alba Truffle Show (Cooking Show con rinomati chef, Analisi Sensoriali e Wine Tasting), a incontri in collaborazione con eccellenze enogastronomiche di Langhe Monferrato Roero. Continuano le mostre d'arte, spettacoli musicali e l’Alba Truffle Bimbi, dedicato a bambini e famiglie. Il Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba fino all’8 dicembre, venerdì, sabato e domenica, seguirà gli orari: 9.30 - 19. Cortile della Maddalena, ingresso da Piazza Falcone.

Tutti gli eventi qui: www.fieradeltartufo.org/

ALBA

1994-2024 MOSTRA 30 ANNI DOPO L’ALLUVIONE

Domenica 17 novembre sarà visitabile presso il Foyer del Teatro Sociale "G. Busca", la mostra fotografica “1994-2024 Trent’anni dopo l’alluvione” negli orari 10 -12.30 e dalle 15 alle 19. Sabato 16 novembre dalle ore 15 alle ore 16, visita guidata alla Mostra presso il Foyer del Teatro

Per info: info@comune.alba.cn.it info@gruppofotograficoalbese.it

ALBA

LA NOVELLA DEGLI SCACCHI

Domenica 17 novembre allestimento nel Coro della Maddalena, con una serie di suggestioni visive che raccontano le analogie fra Mahler e Pavese facendoli dialogare tra loro e ponendoli al centro di una grande scacchiera. Apertura, alle ore 15. La curatrice della mostra, arch. Alessandra Morra, offre una visita guidata storico-architettonica della Chiesa della Maddalena, progettata da Bernardo Vittone e, a seguire, un racconto dell’esposizione. Info: https://www.fieradeltartufo.org/eventi-fiera-del-tartufo/la-novella-degli-scacchi-vis-a-vis-de-rien-gustav-mahler-cesare-pavese-2/

ALBA

ALBA SOTTERRANEA - VIAGGIO AL CENTRO DELLA CITTÀ

Domenica 17 novembre, percorso "Alba Sotterranea" tour guidato da un archeologo professionista per un itinerario di tre tappe tra le 32 complessive del percorso archeologico cittadino, più una conclusiva presso il Museo Civico Archeologico e di Scienze Naturali Federico Eusebio. Il punto di ritrovo è davanti all'Ufficio Turistico in Piazza Risorgimento, 2 ad Alba, salvo diversa indicazione da parte degli organizzatori. Info: info@ambientecultura.it https://www.visitlmr.it/it/esperienze/alba-sotterranea

ALBA

Domenica 17 novembre, alle ore 11, presso la chiesa di San Giuseppe e nell’ambito dei Concerti della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba 2024, si esibirà il pianista Sandro De Palma, grande interprete dalla carriera internazionale. In programma sonata beethoveniana nota come “La tempesta”, Klavierstücke” di Schubert e un’antologia di Chopin. Info: 0173/362408

info@albamusicfestival.com www.albamusicfestival.com

***

ANDONNO - VALDIERI

MERCATINO

Domenica 17 novembre, dalle ore 9 fino alle 17, la comunità di Andonno (Comune di Valdieri) propone un mercatino dedicato ai prodotti locali, all'artigianato e alle decorazioni natalizie. Ingresso libero e gratuito. Info: https://www.comune.valdieri.cn.it/

***

BORGO SAN DALMAZZO

WOW

Domenica 17 novembre, evento dedicato agli amanti dell'aria aperta, dove si parlerà di sport, di ambiente, di montagna, di clima e di tutto quello che possiamo fare per difendere e valorizzare il nostro territorio. Info: https://fierafredda.it/

***

BOVES

MURATORI SOTTO LE STELLE

SDomenica 17 novembre, in occasione del 150esimo anniversario della "Compagnia dei 4 Santi Coronati", si terrà l'evento "Muratori sotto le stelle" presso il "Mercato dei Fagioli" di Boves. Per alcune attività a pagamento è richiesta la prenotazione. Info: https://www.visitcuneese.it/dettaglio-evento/-/d/comune.boves.cn.it

***

BRA

ARCHIVUM

Domenica 17 novembre è visitabile la mostra personale dell'artista di fama internazionale Marta Czok. Orari: 10-12.30 / 15-17.30 Info: https://www.comune.bra.cn.it/it

BRA

TICKET TO BRA

Domenica 17 novembre torna al Movicentro di Bra l’appuntamento per gli appassionati di giochi da tavolo. Grandi e piccini potranno cimentarsi nei giochi da tavolo, giochi di ruolo e strategia con il supporto degli “spiegagiochi” che aiuteranno nella comprensione dei regolamenti e illustreranno questo mondo anche a chi vi si affaccia per la prima volta. Ingresso gratuito. Info: 333 95 42 606.

***

BUSCA

MOSTRA

Domenica 17 novembre, sarà aperta presso Casa Francotto la mostra “Arte e carità. Dal patrimonio delle Confraternite ai capolavori moderni e contemporanei”. Orari: 10 -12 / 15.30 -18.30. Ingresso a pagamento. Info: https://casafrancotto.it/

***

CARAGLIO

AJ A CARAJ

Domenica 17 novembre si terrà a Caraglio la 21a edizione di “Aj a Caraj”, la manifestazione dedicata all'aglio, prodotto tipico di questa zona organizzata dall'Associazione Turistica Pro Loco Insieme per Caraglio in collaborazione con il Consorzio e la Confraternita dell'Aglio. Info: https://www.insiemepercaraglio.it/

CARAGLIO

TRASMUTAZIONI

Domenica 17 novembre alle ore 16.30 presso il Teatro Civico di Caraglio va in scena “Il Gigante egoista”, spettacolo per tutta la famiglia, nell’ambito della Stagione Teatrale 2024/2025 organizzata da Santibriganti Teatro nei Teatri Civici di Caraglio, di Busca e di Dronero.

***

CASTELLETTO STURA

EL FESTIN ED SAN MARTIN

Domenica 17 novembre torna "El Festin ed San Martin", rievocazione storica di San Martino dedicata alle tradizioni locali e ai mestieri di un tempo. Alle ore 11.15 e alle 14.30 rappresentazione di "San Martino e il povero" e del "Tramud ed San Martin" con animali e persone. Durante tutta la giornata mercatino di prodotti locali, rappresentazione degli antichi mestieri, esposizione vestiti da sposa anni '30-'50, Mostra "Demure ed 'na vira" e visite al Piccolo Museo di Giacolino Pascale. Info: 335 53 74 708 - 338 25 42 192

prolococastellettostura@gmail.com

***

CERVERE

FIERA DEL PORRO DI CERVERE

Domenica 17 novembre, continua la 45a edizione della "Fiera del Porro di Cervere", rinomata vetrina delle eccellenze del territorio e non solo. Il Palaporro, attrezzato con corredi di servizio da vero e proprio ristorante, resta il centro nevralgico dell’evento con la possibilità di assaporare tantissimi menù, elaborati secondo la formula "dei gemellaggi del gusto". Info: https://www.fieradelporrocervere.it/menu/

https://www.fieradelporrocervere.it/prenotazioni/

***

CHERASCO - BUSCA

Domenica 17 novembre una doppia escursione: alle cave di alabastro di Busca e al vicino eremo camaldolese di Belmonte. L’escursione prevede nella mattinata la visita alle cave di alabastro guidata da un esperto. A seguire il pranzo al sacco. Alle 14.30 si verrà guidati dai Volontari dell’Eremo a conoscere il complesso che fu dei Camaldolesi. Info: 0172-427050 Ufficio Turistico comunale di Cherasco.

***

CIGLIÈ

ESPLORANDO CIGLIÈ

Domenica 17 novembre alle ore 9 partenza dalla piazza castello di Cigliè della camminata alla scoperta di nuovi sentieri. Percorso di 8 km con dislivello 250 mt. adatto a tutti. Alle ore 14 inaugurazione rete sentieristica. Info: Comune 0174/60132 o 3332584785.

***

DIANO D’ALBA

FERA D’DIAN

Domenica 17 novembre dalle 8 alle 18 mercatino con bancarelle, hobbistica, solidarietà, meccanizzazione agricola e commerciale nelle vie e nelle piazze del paese. Alle ore 10 apertura fiera con la banda musicale, inaugurazione sentieri del Dolcetto ed eventi vari, con sbandieratori, concerti itineranti, truccabimbi, presentazioni di libri e per tutta la giornata giro turistico in elicottero. Pranzo alle ore 12.30 presso salone polifunzionale e dalle 16.30 polenta e salciccia offerta dalla Protezione Civile. Info: https://www.facebook.com/proloco3984dianodalba/?locale=it_IT

***

DRONERO - MONASTERO

MERCATINO E VISITE AL MONASTERO

Domenica 17 novembre dalle 9 alle 19, presso l’antico monastero benedettino della frazione, mercatino artigianale con accompagnamento musicale a cura dell’IC “G.Giolitti” di Dronero e visite guidate all’antico monastero. Info: 366 52 97 099.

***

FOSSANO

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO

Domenica 17 novembre dalle ore 8 alle 19 Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo, in via Roma, nel cuore del suggestivo centro storico. Info: https://www.visitfossano.it/

***

MARENE

CONCERTO A CAVALLO DELLE ALPI

Domenica 17 novembre, alle ore 17 presso la Confraternita di Santa Croce dei Battuti Bianchi, concerto “A cavallo delle Alpi” con Bruno Raspini al violino e Mara Stroppiana al clavicembalo.

***

ORMEA

RICICLOCÒ

Domenica 17 novembre, nelle ex-Scuole di via Dott. Bassi, secondo appuntamento con il laboratorio di educazione ambientale dedicato ai più piccoli. Dalle ore 14 si parlerà di acqua, elemento simbolo della purezza e del rispetto della natura che contiene in sé il valore intrinseco della sostenibilità e dunque del nostro futuro. La partecipazione a tutte le attività è gratuita con prenotazione obbligatoria. Info: turismo@comune.ormea.cn.it

***

RACCONIGI

LA NOTTE DEI BARATÀ

Domenica 17 novembre a Racconigi si potranno rivivere le leggende e la magia del folklore piemontese con "La Notte dei Baratà - Folklore, Folletti e Miti Piemontesi sotto la Luna Piena". fatati. Due giorni "spaventosi" con il mercatino magico a tema, gli spettacoli itineranti e conferenze su folklore e miti. Info: https://www.visitracconigi.com/

***

ROCCA DE BALDI

CAMMINATA IN ROSA

Domenica 17 novembre ritrovo alle ore 9 e partenza ore 9.30 da Crava o da Margarita con arrivo a Morozzo (3 km ) per la “Camminata in Rosa” organizzata dal comune di Rocca de’ Baldi e la compartecipazione dei comuni di Margarita e Morozzo. Info: 333 84 88 593

donnaperdonna.cuneo@libero.it

***

TRINITÀ

FERA DIJ POCIO E DIJ BIGAT

Domenica 17 novembre "Fera dij Pocio e dij Bigat", la manifestazione che valorizza i frutti antichi (con esposizioni di piantine di vario tipo) e la nespola (dalle piantine alle confetture). Info: https://www.comune.trinita.cn.it/

***

VEZZA D’ALBA

FIERA DEL TARTUFO E DEI VINI DEL ROERO

Domenica 17 novembre 44ª Fiera del Tartufo e dei Vini del Roero, dal titolo “Coltiviamo la Bellezza”. Programma variegato, pensato per valorizzare le tradizioni locali e promuovere la cultura del tartufo bianco, un tesoro della nostra terra, insieme ai prestigiosi vini del Roero. Info: 334 94 41 634 https://www.comune.vezzadalba.cn.it/it-it/home

VEZZA D’ALBA

MOSTRA TRA CIELO E TERRA

Domenica 17 novembre presso il Museo Naturalistico del Roero di Vezza d’Alba, in via Fissore n. 1, mostra fotografica di Me Langa “Tra cielo e terra”. Orario: sabato 9-12, domenica 15 - 17.30.

VEZZA D’ALBA

INAUGURAZIONE SENTIERO DELLA PERA MADERNASSA

Domenica 17 novembre alle ore 13.30 partenza dal parcheggio della Banca d’Alba frazione Borbore, passeggiata di 8 km con dislivello 250 mt per l’inaugurazione del nuovo tracciato del Sentiero della Pera Madernassa. Degustazioni di pere madernassa e vin brulè. Info: 339 53 05 105.

***

VILLANOVA MONDOVÌ

FIERA NAZIONALE BEE

Domenica 17 novembre torna la fiera “Bee”: laboratori del gusto, cene a tema, degustazioni e il mercato dei prodotti agricoli, dalle ore 8.30 alle 20, contornano la rassegna ovicaprina e il mercato dei formaggi, che presenta numerosi produttori locali.

Domenica 17, alle 16.30, ci sarà “DegustaBEE”, una degustazione guidata di formaggi e vini a cura di Coldiretti e Campagna Amica, in piazza della Rimembranza. Due laboratori didattici aperti dalle 10 fino alle 15. In piazza della Rimembranza “I Pony a Bee” permetterà ai ragazzi tra 9 e 14 anni di approcciare il mondo equestre da terra e in sella, a cura della scuola “La Canunia”. In piazza Filippi, Ceramiche Besio propone “Le ceramiche di Bee”, per i bambini dai 4 agli 8 anni.

Info: 339 11 30 291 https://www.fierabee.it/