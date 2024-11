Sinner e Kalinskaya in crisi? Anna diserta Atp Finals e semina indizi social

(Adnkronos) -

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya in crisi? Tra poche ore l'azzurro scenderà in campo per conquistare il suo primo titolo alle Atp Finals. Sinner, alla seconda finale consecutiva, sfiderà Taylor Fritz nella rivincita dell'ultimo atto degli US Open, vinto proprio da Jannik ai danni dell'americano. Ma in queste ore di lui non si sta parlando soltanto per i suoi incredibili risultati sportivi.

Si stanno intensificando infatti le voci, rilanciate dai media russi, circa una presunta crisi nella relazione dell'altoatesino con la tennista Anna Kalinskaya. La russa infatti, di solito molto presente alle partite del fidanzato, non ha presenziato a nemmeno uno dei match disputati a Torino e la sua assenza sta facendo molto rumore. Kalinskaya infatti diserterà anche la finale di oggi, rilanciando le voci che vorrebbero la loro relazione vicina alla parola fine.

Nei giorni scorsi, mentre Sinner era impegnato nelle Finals, Kalinskaya aveva postato sui social diverse foto che la ritraevano in spiaggia a Miami in compagnia delle amiche. I due si sarebbero presi una 'pausa di riflessione' per capire lo stato della loro relazione, voce alimentata proprio dalla tennista russa che nei giorni scorsi ha smesso di seguire Jannik sui social.