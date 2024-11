Racconigi protagonista del progetto “Residenze Sabaude” per un nuovo sistema di promozione turistica

Nella prestigiosa piazza Castello a Torino, all’interno della struttura temporanea montata per l’ATP, mercoledì 13 novembre il Consigliere con delega al Turismo del Comune di Racconigi Domenico Annibale e l’Arch. Tuninetti Pier Giorgio, funzionario comunale, hanno partecipato alla presentazione del piano strategico e di marketing nell’ambito del progetto “Residenze Sabaude, un territorio da Re”.

Racconigi è una delle città aderenti a questo importante progetto, oltre ad essere nella cabina di regia dello stesso, che darà vita ad un nuovo sistema di promozione turistica.

Nella mattinata sono stati illustrati i piani di promozione e marketing che hanno come obiettivo la creazione di un circuito turistico con unica prenotazione, biglietteria on-line, info point coordinati e collegati tra loro per i turisti, totem interattivi e cartellonistica turistica.

L’investimento è di circa 2 milioni di euro, di cui oltre 40 mila euro sono già arrivati alla città di Racconigi per poter rinnovare l’info point turistico di piazza Carlo Alberto, lavoro attualmente in corso e che si prevede di inaugurare in primavera.

“Mi auguro che gli obiettivi possano essere raggiunti – dichiara il Consigliere Annibale – perché si tratta di una ulteriore grande possibilità di promozione per la nostra città, con oltre 800 mila euro di investimenti solo per la comunicazione. Fondamentale che anche la Direzione di Residenze Reali Sabaude, che era presente all’incontro, si renda parte attiva per il successo del progetto”.