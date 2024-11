Atletica: la morozzese Adele Roatta in evidenza alla Cinque Mulini, gli Eurocross si avvicinano

Alla Cinque Mulini di San Vittore Olona, classicissima del cross, ottimo debutto stagionale per la morozzese Adele Roatta della Bracco Atletica Milano che si classifica 4^ promessa.

Al rientro alle gare dopo un periodo di stop (dalla prima settimana di settembre alla prima settimana di ottobre) necessario per la correzione di un appoggio anomalo del piede emerso con l'aumento dei volumi e della qualità degli allenamenti per cercare di "alzare l'asticella", la morozzese è stata protagonista di una gara di spessore ed ha piazzato un "bel mattoncino" per la qualificazione agli Europei di cross che si svolgeranno ad Antalya (Turchia) il 7-8 dicembre.

Le basterà confermarsi, domenica prossima, al cross della Carsolina a Trieste per centrare la terza maglia azzurra consecutiva agli Eurocross.

Ad Antalya ci saranno i primi sei atleti M/F delle categorie allievi/junior - promesse - senior.