Volley Serie C. Mondovì supera anche il forte Asti e si conferma leader a punteggio pieno

Sesto successo stagionale pieno su 6 gare disputate per il VBC MONDOVI’, che in trasferta super per 3-1 (23-25,18-25,25-22,16-25) anche l’ ostacolo Asti allenato da PierPaolo Martino, formazione di buon livello e che può contare sull’ apporto di un giocatore di livello assoluto come l’ ex schiacciatore della Nazionale maggiore Matteo Martino, che partecipò alle Olimpiadi di Pechino 2008 chiudendo al quarto posto. Grazie alla conquista di questi ulteriori 3 punti i monregalesi restano a punteggio pieno e salgono a quota 18, sempre a +2 sul Lasalliano Torino ed a +4 sull’ Acqui terzo.

“Temevamo molto questa trasferta – commenta al termine coach Massimo Bovolo – sia perché nell’ impianto di Asti è sempre difficile riuscire ad esprimersi al meglio sia perché loro, con Martino, sono una squadra di livello assoluto. Noi siamo stati bravi a contenere Martino ed giocare con grande efficacia per tutta la gara, dimostrando maturità e riuscendo ad evidenziare i loro punti deboli. Questi sono 3 punti davvero molto importanti sia per la classifica che per l’ autostima. Ora però non dobbiamo assolutamente rilassarci perché sabato siamo attesi nuovamente da una partita molto difficile e complessa contro il Lasalliano Torino secondo, che può contare su un impianto di gioco davvero molto buono e che, così come dimostra la classifica, può legittimamente aspirare alla promozione in Serie B.”

Massimo Bovolo ha schierato Polizzi in palleggio, Genesio opposto, Menardo e Garelli in banda, Caldano e Bertano centrali, Fenoglio libero, inserendo Garello in battuta, Borsarelli per alzare il muro, Catena e Candela per rinforzare la seconda linea.

Nel primo set le due compagini avanzano punto a punto sino al 18 pari, poi il VBC MONDOVI’ accelera e si porta prima sul 23-19 e poi sul 24-21. Dentro Garello in battuta, ma gli astigiani recuperano ancora 2 punti (23-24), prima che i monregalesi riescano a mettere a terra il punto del definitivo 25-23.

Nella seconda frazione i monregalesi partono forte e controllano agevolmente il gioco, portandosi prima sull’ 8-4, poi sul 16-12, quindi sul 20-14 ed infine chiudendo senza alcuna difficoltà 25-18, mentre entra Borsarelli in prima linea per alzare il muro.

Nel terzo set vi è sostanziale equilibrio sino al 13 pari, poi gli astigiani accelerano e scappano via sino al 20-15. Dentro Catena al centro ed i monregalesi reagiscono, riducendo lo svantaggio sino a portarsi a -1 (22-23), ma non riescono nell’ aggancio e così Asti va a chiudere 25-22.

Nella quarta frazione, con Catena in campo sin dall’ inizio, i monregalesi partono forte ed impongono da subito il proprio ritmo, portandosi prima sul 9-4, poi sul 14-7, quindi sul 21-14 ed infine chiudendo in assoluta scioltezza 25-16 con punto finale firmato da Genesio con un attacco da seconda linea, mentre entra Candela per rinforzare la seconda linea.

Sabato il VBC MONDOVI’ è atteso da un’ altra partita molto complessa: infatti al PalaItis alle ore 20.30 arriva il Lasalliano Torino, che si trova al secondo posto a 2 lunghezze dai monregalesi. Come sottolineato da coach Bovolo i torinesi possono contare su un impianto di gioco di livello molto elevato e, così come chiaramente dimostra la classifica, possono legittimamente aspirare alla promozione in Serie B. Per i monregalesi sarà importante ripetere le brillanti prestazioni offerte sino ad ora e cercare di sfruttare al meglio il fattore campo.