Amar Kudin, chi è l'agente morto nello scontro tra due volanti della Polizia

(Adnkronos) - Si chiamava Amar Kudin, l'agente in servizio al distretto Primavalle morto alle 5 di questa mattina a Roma in uno scontro tra la volante nella quale si trovava e un'altra che trasportava un fermato, a Monte Mario. Trentadue anni, nato in Croazia, era un giocatore di rugby nelle Fiamme Oro, dove ha gareggiato nella Top12 ed era passato in Polizia di Stato l'estate scorsa.

"Ho appreso la notizia del tragico incidente avvenuto a Roma, nel quartiere Monte Mario, e nel corso del quale ha perso la vita un poliziotto di 32 anni e altri due agenti sono rimasti feriti. Alla famiglia della vittima giungano le mie sincere condoglianze e ai feriti l'augurio di pronta guarigione", ha scritto su Fb il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

"Provo un forte, sincero dolore per la morte, questa mattina, dell'agente di polizia rimasto coinvolto nel gravissimo incidente a Roma. Esprimo le mie condoglianze alla sua famiglia e auguro pronta guarigione agli altri operatori della Polizia di Stato rimasti feriti", ha dichiarato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.