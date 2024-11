Arriva l'inverno con piogge, vento e neve: cambia tutto da mercoledì

(Adnkronos) - Maltempo in arrivo con un attacco invernale sull'Italia: avremo piogge, venti forti e anche neve in pianura.

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it annuncia la prima e importante incursione di aria artica sia sull'Europa che sull'Italia. Questo attacco invernale al nostro Paese si presenterà con vari ingredienti; il vento, con ben 3 tempeste e conseguenti mareggiate, la pioggia che risulterà a tratti abbondantissima e la neve che potrà scendere fino in pianura al Nord.

Tutto inizierà da mercoledì quando la prima tempesta di venti di Libeccio provocherà un peggioramento del tempo veloce sulle Alpi (neve a 1000m sui confini) e intenso su Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Calabria tirrenica; su queste regioni sono attesi temporali e piogge anche forti oltre a mareggiate sulle coste. In serata i venti gireranno da Maestrale con la seconda tempesta.

Il clima si raffredderà nel corso di giovedì quando il maltempo correrà via veloce dal Centro verso il Sud, nel frattempo il sole splenderà indisturbato sul resto d'Italia. Entro sera però ecco che arriverà la terza tempesta di vento e sarà lo Scirocco a sospingere una perturbazione al Centro-Nord. Il raffreddamento precedente farà sì che la neve possa scendere a quote bassissime al Settentrione, se non anche in pianura su molte zone del Nord e forse anche a Milano, Pavia, Torino, Asti, Brescia, Cremona, Parma, Piacenza nella notte tra giovedì e venerdì.

Ma non è finita qui. Venerdì tornerà a soffiare fortemente il Libeccio fino a metà pomeriggio; ci saranno occasioni per nevicate fino in pianura al Nordest, come a Vicenza, Treviso, forse anche a Bologna e Modena, mentre il maltempo imperverserà al Centro-Sud con nubifragi e neve copiosa sugli Appennini a quote medio/basse. Entro sera tornerà a soffiare impetuoso il Maestrale che spazzerà via tutte le nubi e il maltempo… e sarà pieno inverno sull'Italia!

Lunedì 18. Al Nord: tra nebbie nubi basse in pianura, più sole in montagna. Al Centro: cielo a tratti molto nuvoloso, rare piogge. Al Sud: più sereno soltanto in Sicilia.

Martedì 19. Al Nord: cielo a tratti molto nuvoloso o nebbioso in pianura. Al Centro: qualche pioggia sull'alta Toscana, molte nubi altrove. Al Sud: piogge sulla Calabria tirrenica.

Mercoledì 20: peggiora sulle Alpi con neve, via via più soleggiato altrove. Al Centro: venti forti di Libeccio, maltempo sulle Tirreniche. Al Sud: maltempo su Campania e Calabria tirrenica, venti forti.

Tendenza: giovedì con neve possibile fino in pianura al Nord, maltempo al Centro-Sud, freddo.