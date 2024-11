"Assieme per la costruzione del Bene Comune", nuova edizione

A distanza di un anno torna l’appuntamento “Assieme per la costruzione del Bene Comune” organizzato dal CDV&M Cuneo. Questa edizione si annuncia come un momento forte anche per l’avvio di un percorso significativo pluriennale. Martedì 19 novembre 2024, nel Salone d’onore del Municipio di Cuneo, verrà lanciato il progetto “Premio per il Bene Comune CDV&M Cuneo” con la presentazione del Comitato scientifico del Premio da parte di Giuseppe Tardivo, Professore Onorario di Economia e gestione delle imprese - Università di Torino e Socio onorario CDV&M.

A seguire il programma lavori prevede l’intervento di padre Natale Brescianini (monaco benedettino camaldolese dell’Eremo di Monte Giove - Fano e Socio CDV&M), figura innovativa e originale di monaco che tiene corsi di formazione aziendale. Titolo del suo intervento: “In questa epoca di cambiamento, cosa ci rende umani?”. Seguirà la tavola rotonda “Assieme per la costruzione del Bene Comune” con moderatrice la giornalista Daniela Bianco e la partecipazione di Maria Paola Azzario, (presidente Club per l’Unesco di Torino), padre Natale Brescianini e Paolo Roagna (Roagna Garden Vivai e Socio CDV&M).

L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, si svolge con il patrocinio del Comune di Cuneo e della Provincia di Cuneo, in collaborazione con il Club per l’UNESCO di Torino e il Club per l’UNESCO di Cuneo.