(Adnkronos) - Urne chiuse alle elezioni regionali in Emilia Romagna e in Umbria. Gli elettori sono stati chiamati al voto ieri dalle 7 alle 23 e oggi dalle 7 alle 15. Partono ora gli scrutini. L'affluenza per entrambe le regioni era ieri in netto calo rispetto alla precedente tornata elettorale.