I 160 anni del Caffè Bruno, Confcommercio: "Un patrimonio di storia e tradizione della città"

Confcommercio-Imprese per l'Italia di Cuneo ha partecipato allo speciale anniversario di Caffè Bruno a Cuneo. "Festeggiare 160 anni di attività non è un traguardo per tutti - raccontano i vertici presenti -. L’evento di venerdì scorso è stato un viaggio nella storia, nei ricordi della Città, le immagini anche sbiadite di un locale che negli anni si è allargato anche negli spazi della vecchia farmacia, con un ruolo speciale nella moda ed un gusto retrò".

Presenti Roberto Ricchiardi, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia-di Cuneo, il direttore generale Marco Manfrinato e il Comm. Giorgio Chiesa, presidente dell’Associazione Albergatori Esercenti ed Operatori Turistici della provincia di Cuneo, che hanno consegnato ai titolari una targa ricordo per celebrare l’evento.

“Con vivo piacere – afferma Roberto Ricchiardi, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia-di Cuneo – celebriamo e festeggiamo i primi 160 anni di un locale storico della Città di Cuneo”.

“Esprimo il mio plauso – dichiara Giorgio Chiesa, presidente dell’Associazione Albergatori Esercenti ed Operatori Turistici della provincia di Cuneo – al titolare Claudio Serale ed al figlio Samuele per il raggiungimento del traguardo”.