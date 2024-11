Nations League, l'Italia ai quarti: come funzionano, le date e le possibili avversarie

(Adnkronos) - L’Italia ha affrontato ieri sera la Francia nell’ultimo match del gruppo A2 di Nations League. La sconfitta degli Azzurri, battuti 3-1 a San Siro, è costata il primo posto nel girone ma non la qualificazione alle Final 8 del torneo, arrivata grazie al successo contro il Belgio. La Nazionale di Luciano Spalletti chiude quindi al secondo posto dietro i Blues e ora, ai quarti di finale, troverà un avversario più ostico.

A giocarsi il trofeo saranno quindi 8 squadre, le prime due classificate di ogni raggruppamento della Lega A di Nations League, che si affronteranno in gare di andata e ritorno. Oltre alla possibilità di sollevare la coppa, chi ha concluso il raggruppamento al primo posto avrà inoltre un’opportunità in più in ottica Mondiali 2026: se non riuscissero a conquistare il pass per il Mondiale nel canonico percorso di qualificazione, le migliori quattro squadre della competizione potranno partecipare ai playoff e sperare ancora in un posto nel torneo.

Per quanto riguarda le date della prossima fase, la prima giornata da cerchiare in rosso è il 22 novembre, quando ci sarà il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta e delle fasi finali. Quel giorno verranno definiti pure gli accoppiamenti delle semifinali di giugno. Le partite dei quarti di finale della Lega A si giocheranno il 20 e il 23 marzo 2025, mentre la fase finale si disputerà dal 4 all’8 giugno 2025.

L'Italia scoprirà la propria avversaria nel sorteggio del 22 novembre, ma sicuramente gli Azzurri affronteranno una delle prime classificate degli altri gironi della Lega A di Nations League. Sul cammino di Spalletti ci sarà quindi una tra Germania, Spagna o Portogallo.