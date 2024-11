Neymar, futuro in Brasile? Il Palmeiras dice no, ora ci pensa il Santos

(Adnkronos) -

Ritorno in Brasile per Neymar? L'attaccante brasiliano, oggi all'Al Hilal, potrebbe tornare al suo club d'origine, il Santos, nella prossima sessione estiva di mercato. L'ex Barcellona è infatti in rotta con il club saudita e l'ambiente, che a fronte di un ingaggio monstre non lo ha praticamente mai visto in campo, anche a causa di un brutto infortunio. Secondo quanto riportato dai media brasiliani, per Neymar sembra escluso il ritorno in Europa, ma si fa sempre più concreta la pista verdeoro.

Il presidente del Santos, il club che lo ha lanciato nel grande calcio, Marcelo Teixeira dovrebbe incontrare, sempre secondo i media brasiliani, il padre e manager di Neymar, Neymar Santos Sr., la prossima settimana per discutere le condizioni di un possibile trasferimento. All'inizio di questo mese, Teixeira aveva rivelato al quotidiano brasiliano Estadao che il Santos aveva un "progetto concreto" per il ritorno del numero 10 al club. Neymar ha collezionato 225 presenze per il Santos e segnato 136 gol, prima di passare al Barcellona nel 2013. O Ney è anche il miglior marcatore di sempre del Brasile con 79 gol in 128 partite internazionali.

Il contratto di Neymar con l'Al-Hilal scadrà il prossimo luglio, ma il trentaduenne potrebbe rescindere il suo contratto prima, aprendo la strada a un possibile ritorno al Santos a gennaio. Gli sforzi per terminare il contratto di Neymar in anticipo sono però "altamente complessi", a causa di clausole finanziarie e impegni di marketing. Neymar ha collezionato soltanto sette presenze in tutte le competizioni con l'Al-Hilal da quando è stato acquistato, dal Paris Saint-Germain, nell'agosto 2023.

Il suo periodo in Arabia è stato condizionato da un brutto infortunio. L'attaccante si è rotto infatti il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, che lo ha costretto ai box per 12 mesi. Tornato in campo, Neymar ha poi subito un nuovo infortunio muscolare nella sua seconda partita giocata.

Nei giorni scorsi erano state rilanciate diverse notizie che davano Neymar molto vicino al Palmeiras. Ci ha pensato però la presidente del club biancoverde Leila a smentire tutto: "Neymar non verrà al Palmeiras, questo club non è un centro medico. Voglio qualcuno che possa giocare immediatamente, domani, se l'allenatore volesse. Non accetterò un giocatore che non è pronto a giocare", aggiungendo poi che "Neymar andrà al Santos".