Violenza contro le donne: in Langhe, Roero e Monferrato le "Giornate Viola" di Associ&rete

Al via le “Giornate Viola”, rassegna di eventi dedicata alla sensibilizzazione sui temi del rispetto e dell'antiviolenza, promossa da Associ&rete in collaborazione con numerosi enti del territorio. Le giornate si svolgeranno dal 21 novembre al 5 dicembre 2024 con un ricco calendario di appuntamenti culturali ed eventi di grande valore, che si svolgeranno in numerosi comuni di Langhe, Roero e Monferrato.

La rassegna fa parte del progetto “Viola, alza lo sguardo” promosso da Associ&rete e sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Piemonte.

L’iniziativa mira alla divulgazione di temi come l’educazione all’affettività, la lotta a tutte le violenze – in particolare quella di genere - coinvolgendo biblioteche, scuole e associazioni locali mediante strumenti innovativi per stimolare nei ragazzi, nelle ragazze e nelle famiglie riflessioni profonde e portare consapevolezza e una maggiore sensibilizzazione in tutto il territorio, con l’intento di creare una rete territoriale a supporto di minori e genitori.

Si inizierà a Novello, giovedì 21 novembre alle 18:15 con il laboratorio “Emozioni a conTatto” e si proseguirà a Treiso alle 21 con “Il nostro No! Alla violenza in parole e musica”, letture per bambini accompagnate dal violino di Andrea Bertino. L’evento si chiuderà con l’intervento di Marco Bertoluzzo, direttore del Consorzio socioassistenziale Alba-Bra.

Venerdì 22 novembre alle 16:30 a Montelupo Albese, dove il Collettivo Scirò proporrà “Alice nel Paese dell’Incontro” e a fine spettacolo, una ricca merenda condivisa. Si prosegue alle 20.30 a Santo Stefano Belbo con: “Voce è forza. Insieme contro la violenza”, incontro organizzato dal Lions Club e Leo Club Santo Stefano Belbo e Colline Pavesiane, assieme alla Commissione pari opportunità dello stesso comune. Sempre il 22 novembre alle 20.40 a Grinzane Cavour, un incontro di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne con Marco Bertoluzzo, Direttore del Consorzio Socio Assistenziale, il Luogotente Claudio Grosso della Compagnia Carabinieri di Alba ed Elisa Revelli, Operatrice Centro Anti Violenza. Chiude gli eventi di questa “giornata viola”, Monteu Roero dove alle 21.00 tra lettura e arte, si parlerà di educazione all’affettività per prevenire e contrastare la violenza sulle donne. In questo ultimo evento, si raccoglieranno fondi per il centro antiviolenza dell’associazione Mai+ Sole Odv.

Sabato 23 novembre è la volta della Biblioteca Civica "Giovanni Ferrero" di Alba, dove alle 10.30 prenderà vita un laboratorio di animazione teatrale per genitori e figli a cura di Paola Cencio. Alle 15.30 si torna a Monteu Roero, dove nel castello, Cristina Quaranta, storica, parlerà di racconti e ricerche sulle pene e le violenze subite dalle donne del Roero nei secoli passati, a seguire alle 16,30, la presentazione del romanzo di Gianluca Soletti: “La Rocca della Masca”.

Domenica 24 novembre sarà una giornata particolarmente importante per la rassegna, con un evento dedicato ad adolescenti ed adulti, che avrà inizio alle 14.30 e terminerà alle 18.00.

Si aprirà con la presentazione del silent book: “Viola, alza lo sguardo”, un fumetto senza parole potente e toccante, che racconta attraverso la forza delle immagini il dramma della violenza di ogni genere. Realizzato con la collaborazione dei ragazzi e delle ragazze del territorio, il fumetto è un invito a guardare oltre, a comprendere e condividere le esperienze di chi si trova a dover affrontare la violenza in tutte le sue forme. L’appuntamento proseguirà con un talk organizzato dall’Associazione BreaktheSilence, che offrirà spunti di riflessione su rispetto, violenza ed empowerment personale.

Lunedì 25 novembre, in occasione della “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne”, a partire dalle ore 10.30, l’ASL CN2 organizzerà un’attività di sensibilizzazione presso l’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno, con momenti di riflessione accompagnati da letture e intermezzi musicali e dei punti informativi presso le case delle comunità di Alba e di Bra.

Mercoledì 27 novembre alle ore 9.00 si andrà in scena alla scuola primaria di Diano d’Alba, con: “Sotto l'armatura. Cavaliere perfetto... a chi?”, organizzato dalla biblioteca comunale. Alle 18.30 a Novello presso Novelab: “Scrivi per Riflettere”, un workshop dove l'arte della calligrafia incontra l'affettività. Chiude la giornata alle 21.00 nella biblioteca di Camagna Monferrato, la presentazione del libro "Libertà in vendita" di Valentina Pazé.

Venerdì 29 novembre sarà la volta di Priocca, dove alle 16.30 prenderà il via: “E... mozioniamoci: impariamo a conoscere e gestire le nostre emozioni”, un laboratorio che si terrà nella biblioteca civica.

La rassegna si chiuderà il 5 dicembre con uno spettacolo teatrale gratuito intitolato "Go Go Girls" realizzato da Teatro di Tela, che celebrerà la forza e il coraggio delle donne. Lo spettacolo vede la regia di Loris Mosca. Prenotazione consigliata al link: https://tinyurl.com/Go-Go-Girls

Verranno proiettati dei corti di animazione sul tema della violenza, provenienti dalle selezioni del Festival del Cinema d’Animazione Cartoon Club di Rimini, nella sezione: “Donne Animate”.

Anna Rovera, presidente di Associ&rete, commenta così l'iniziativa: “Le GIORNATE VIOLA rappresentano un’opportunità unica di riflettere insieme, con sensibilità e profondità, su temi spesso difficili da affrontare.

Tutti dovremmo essere contro la violenza e con queste iniziative noi vogliamo dichiararci fermamente un territorio antiviolenza. Il nostro intento è quello di creare uno spazio di ascolto, condivisione e consapevolezza, per ricordare che la lotta contro la violenza non ha etichette, né genere, né età. È di tutti. Passa anche attraverso l'educazione e la partecipazione di ognuno di noi. Questa rassegna è un percorso collettivo che nasce dal territorio e che vuole parlare al territorio, con l’obiettivo di accrescere il rispetto reciproco e promuovere un cambiamento culturale duraturo.”

Il programma completo degli eventi, con luoghi, orari e aggiornamenti, al link:

https://tinyurl.com/Giornate-Viola

Ulteriori informazioni sulle Giornate Viola nelle pagine social: Facebook: facebook.com/associerete; Instagram: @associerete