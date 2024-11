Nasce Cluster Piemonte filiera del legno [VIDEO]

Nasce la filiera del legno Cluster Piemonte. Prima il convegno, Woody 2024 nella sala Ferrero in Confindustria a Cuneo, poi la firma dell'atto costitutivo con tutti i partner e associazioni datoriali e aziende.



Al via così il lavoro condiviso per l'adozione di strategie e pratiche mirate allo sviluppo della filiera del legno in Piemonte, che si accoda ad altre regioni precursori. Un'iniziativa promossa dalla Regione Piemonte con numerosi partner a sostegno come Ledoga, Confagricoltura Cuneo, CNA, Uncem, Miac e Confindustria Cuneo.





GUARDA QUI LE INTERVISTE:







Tra le regioni che il Piemonte potrà prendere come modello virtuoso è il Friuli Venezia Giulia, i cui metodi sono stati illustrati nel corso del convegno.



Dopo i saluti istituzionali, è iniziato l'approfondimento circa l'influenza dei cambiamenti climatici sulla filiera.





L'assessore regionale alla Montagna Marco Gallo è intervenuto ricordando il ruolo della politica a supporto del settore, illustrando le risorse disponibili e gli stanziamenti effettuati. Uno sguardo al futuro con i nuovi bandi con la crescente attenzione alle nuove opportunità delle Terre Alte.

Alla successiva tavola rotonda “Come costruire una filiera” sono seguiti gli interventi dei professionisti del settore che hanno analizzato come la sinergia tra i vari soggetti interessati e la costituzione del Cluster del Piemonte sia solo l'inizio verso la crescita del comparto sul territorio, anche Cuneese.