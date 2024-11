Neive, si inaugura la personale del pittore Ivano Chiavarino, noto come ivi71, il recuperarte

Venerdì 22 novembre, presso il wine bar Döi Crutin nel centro del borgo Antico di Neive (piazza Italia, 4), si inaugura la mostra personale del pittore Ivano Chiavarino.

Appuntamento dalle ore 18 alle ore 22 in collaborazione con l’esercizio Frutti del Grano. Non è finita. L’evento sarà accompagnato da vini Langhe Chardonnay e Alta Langa Blanc de blancs della Cascina Fonda Winery, con intervento di Alessandro Bosio che intervisterà l’artista originario di Corneliano e noto come ivi71, il recuperarte.