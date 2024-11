Piano occupazionale Arpea, il Consiglio regionale approva all'unanimità l'ordine del giorno

È stato votato con il parere favorevole di tutta l’Aula l’Odg Arpea, presentato da Claudio Sacchetto, consigliere di Fratelli d’Italia.

L’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) è un ente strumentale della Regione Piemonte, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica. ARPEA svolge un ruolo fondamentale per il sistema dei pagamenti in agricoltura, esercitando le funzioni di organismo pagatore. L’Agenzia ha una dotazione organica di 66 unità, sebbene per le funzioni ad essa attribuite il fabbisogno è stimato in 84 unità. Per la natura di ente strumentale della Regione Piemonte, ARPEA non ha potuto beneficiare dello sblocco del turn over previsto per le pubbliche amministrazioni per superare i limiti assunzionali.

“Nelle scorse settimane – ricorda Claudio Sacchetto – in accordo con i due vicepresidenti della III Commissione, abbiamo ritenuto utile audire i Sindacati dell’Agenzia per capire come potevamo essere utili come Commissione e come Consiglio, al perseguimento dell’obiettivo. In seguito alla seduta i gruppi consiliari hanno concordato il sottoscrivere un Ordine del giorno da approvare in Aula e da inoltrare alla Giunta regionale e ai Parlamentari piemontesi. “Con il voto unanime di oggi - conclude Sacchetto - abbiamo dato prova dell’altissima considerazione che il Consiglio ha nei confronti di Arpea e dei suoi lavoratori ed in generale della struttura regionale”.

“Ho condiviso - afferma Federica Barbero - con determinazione la scelta del Consiglio regionale di approvare all’unanimità un OdG proposto dal collega Sacchetto per evidenziare l’urgenza di inserire nuovo personale in Arpea. L’aumento del personale contribuirà a pagare più in fretta le aziende agricole”. “Il nostro Organismo - prosegue Barbero - pagatore si trova, oltre al carico ordinario, a dover gestire le nuove responsabilità delle OCM vino e dei maggiori controlli, che impegnano sempre più le risorse interne e dilatano i tempi di pagamento ai beneficiari dei sostegni in agricoltura”. “Questo tema, così come gli altri discussi oggi, rappresenta la prova concreta del contributo che vogliamo dare al comparto, soprattutto in una Provincia come la nostra cuneese di grandi eccellenze”, conclude Barbero.

L’Odg proposto intende consentire agli organismi pagatori regionali, ai fini di adeguare la struttura organizzativa, di assumere personale in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente in materia di spesa di personale.