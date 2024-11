Variazione di bilancio, tutto rimandato: l’emendamento della Lega fa saltare la discussione

Consiglio chiuso. La seduta che avrebbe dovuto approvare la variazione del bilancio di previsione 2024-2026 si chiude con un nulla di fatto. A far naufragare la ratifica con un rinvio in prima commissione della discussione alcuni emendamenti presentati in sede di consiglio, i quali hanno richiesto, da parte dell’opposizione, più di una sospensione per verificarne lo stato dell’arte.

Modifiche che, per le minoranze, variano sostanzialmente il comparto del disegno di legge, licenziato ieri per l’Aula durante la prima commissione presieduta da Ravello che l’aveva definito "un provvedimento di variazione con interventi importanti, anche e soprattutto per il servizio sanitario regionale e l’edilizia sanitaria”.

Gli emendamenti presi di mira e per cui si è chiesto un rinvio dalle opposte barricate arrivano dal gruppo Lega: in particolare lo zampino sarebbe quello del consigliere Fabrizio Ricca, ex assessore regionale allo Sport.

Il nodo è rappresentato dall’esenzione del bollo per le auto ibride, a gpl e metano, come contraltare a una limatura sui fondi per le borse Edisu (cifra che si aggirerebbe intorno ai 9 milioni, ndr).

“Il tema delle borse di studio è dirimente”, ha sostenuto la capogruppo Sarah Disabato (M5S) che ha a lungo insistito per convocare una capigruppo sul tema, dopo la presentazione degli emendamenti. "Il nostro Movimento sta presentando ulteriori emendamenti agli articoli della variazione di bilancio che a questo punto diventano ostruzionistici per difendere il diritto allo studio.”

"Abbiamo suggerito anche noi che l'esenzione del bollo per le ibride non venga tolta, come invece propone l'assessore al Bilancio Tronzano - è il commento di Alice Ravinale, capogruppo Alleanza Verdi Sinistra insieme alle consigliere Valentina Cera e Giulia Marro - Peccato che, per far fare marcia indietro alla sua stessa Giunta sull'introduzione del bollo sulle auto ibride, la Lega vuole sottrarre risorse al diritto allo studio, limitando le borse EDISU per oltre 9 milioni. Dimostrano come sempre il loro vero volto: si vantano delle Universiadi e attaccano gli studenti e le studentesse."

Secondo Avs la Lega proporrebbe anche una nuova tassazione sulle auto elettriche: "una proposta inaccoglibile - sostengono Ravinale, Cera e Marro - e frutto del negazionismo climatico che sta lasciando l'Italia e il suo sistema produttivo indietro sulla transizione ecologica. Siamo pronte a rimanere in Consiglio per resistere a queste proposte indecente, tutelando il diritto allo studio come abbiamo sempre fatto.”

La richiesta di rinvio in commissione è arrivata dalla capogruppo del Pd Gianna Pentenero che nell'intervento ai lavori aveva esposto - prima del parapiglia sugli emendamenti dal Carroccio - quelli che erano i punti chiave delle programma dei dem per quanto riguarda gli stanziamenti della Regione: diritto allo studio, trasporto gratuito per under 26, esenzione per bollo auto ibride, esenzione Irap, aiuti ad anziani non autosufficienti misure per gli enti locali, specie piccoli comuni.

Tutto rimandato.