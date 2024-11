“C’è ancora domani”: al castello di Prunetto una proiezione contro la violenza di genere

Sabato 23 novembre alle ore 18.00, presso il castello di Prunetto, sarà proiettato il pluripremiato film di Paola Cortellesi “C’è ancora domani”. L’evento, gratuito e aperto a tutti, è organizzato da “Telefono Donna Savona OdV” con il patrocinio di “Una Nessuna Centomila” e la collaborazione del Comune di Prunetto.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’ONU nel 1999 e che ricorre il 25 novembre. Questa giornata vuole accendere i riflettori sulla violenza fisica, psicologica, economica e sessuale che milioni di donne subiscono quotidianamente in tutto il mondo. È un momento per sensibilizzare l’opinione pubblica, denunciare ogni forma di abuso e promuovere azioni concrete per prevenire e contrastare la violenza di genere.

La data del 25 novembre ha un forte valore simbolico: ricorda il brutale assassinio delle tre sorelle Mirabal, attiviste politiche della Repubblica Dominicana, torturate e uccise nel 1960 per essersi opposte al regime dittatoriale.

Un impegno che attraversa i territori

“Con questa iniziativa, speriamo di coinvolgere molte persone e di rafforzare la rete tra i territori della provincia di Cuneo e quella di Savona”, spiega Paola Bellotti, consigliera di Telefono Donna Savona OdV. “Questo evento vorrei che fosse solo il primo di una serie in questa terra di confine, che non è terra di nessuno, ma terra di tutte e tutti.”

Per affrontare le carenze di supporto sul territorio, “Telefono Donna Savona” ha recentemente aperto due nuovi sportelli come risposta concreta alla volontà di affrontare e risolvere le difficoltà personali e familiari legate a maltrattamenti e violenze.

Cairo Montenotte (Via Borreani-Dagna 30): aperto il secondo martedì del mese dalle 15.30 alle 18.00;

Carcare (Piazza Cavardossi): aperto il secondo giovedì del mese dalle 15.30 alle 18.00.

In entrambi i centri è possibile fissare appuntamenti anche in altre fasce orarie, contattando il numero di telefono di riferimento: 019 831 33 99.

L’evento di Prunetto non sarà solo un’occasione per riflettere e ricordare le vittime di maltrattamenti, abusi e femminicidi, ma anche un passo concreto per combattere discriminazioni e disuguaglianze di genere, promuovendo solidarietà e consapevolezza tra i cittadini.