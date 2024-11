Bocce: Auxilium Saluzzo, due medaglie ai campionati italiani

Il fine settimana della Bocciofila Auxilium Saluzzo è ricco di medaglie.

Nella specialità volo, in occasione dei campionati italiani maschili e femminile di categoria A, che si sono tenuti in Valle d'Aosta, il club saluzzese conquista una medaglia d’argento ed una di bronzo.

Le medaglie arrivano dal settore rosa: l’argento è merito di Serena Traversa (nella prova individuale) mentre il bronzo porta la firma della coppia composta da Paola Torasso e Marzia Minoja.

Sabato 23 novembre, al bocciodromo saluzzese, con inizio alle ore 14,30, via agli ottavi di finale di Coppa Italia, con il team saluzzese di Paolo Costa che affronterà la Perosina.

Per la specialità petanque, nei campionati regionali disputati a Caraglio, nella prova individuale, medaglia di bronzo per Donatello Dedominici, categoria C.