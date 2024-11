Bjk Cup Finals, Italia batte Polonia 2-1 e vola in finale

(Adnkronos) - La coppia azzurra composta da Sara Errani e Jasmine Paolini supera 7-5, 7-5 nel doppio Katarzyna Kawa e Iga Swiatek, e porta l'Italia a battere 2-1 la Polonia e conquistare un posto nella finale alla Billie Jean King Cup per il secondo anno consecutivo. Grande impresa delle azzurre del doppio che hanno annullato tre set point nel primo parziale, vincendo poi sei game consecutivi nel secondo set. Sara Errani e Jasmine Paolini erano sotto 1-5, ed hanno rimontato per trionfare 7-5 arrivando in finale per la settima volta nella storia di questa competizione.