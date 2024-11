Bra, al Teatro del Poi lo spettacolo "De amoribus, o degli amori"

Venerdì 22 novembre alle 21.30 al Teatro del Poi di Bra lo spettacolo DE AMORIBUS, O DEGLI AMORI di Paola Omodeo Zorini e Giovanni Foresti per la regia di Giovanni Foresti.

Con Paola Omodeo Zorini



“DE AMORIBUS, o degli amori” è uno spettacolo corrosivo che indaga e analizza, pone domande e cerca risposte, in un crescendo ricco di sorprese che svelano i misteri della nostra storia nata dal Caos.

Il tema è caldo, storie vissute affiorano da un passato dimenticato mentre il pubblico può liberamente ridere di sé stesso.

Amore, passione, tradimento, gelosia, coppia, matrimonio, famiglia: attorno a questi temi universali si aprono porte su tempi e spazi diversi, storie quotidiane, antiche e contemporanee, di relazioni, famiglie, sentimenti, gelosie, confessioni… E poi l’Olimpo, con i suoi dei e le sue dee, i loro vizi e le loro virtù, gli archetipi della cultura occidentale che si annidano dentro di noi.

L’Amore è affrontato con un linguaggio a volte provocatorio ed esplicito, adatto ad un pubblico adulto. Le giovani coppie potrebbero trovarsi in difficoltà e chi è single potrebbe rinunciare definitivamente alla ricerca dell’anima gemella. Sarebbe meglio che le persone separate e divorziate non assistessero insieme allo spettacolo: rischierebbero di non uscirne vive, mentre le vecchie coppie consumate potrebbero ridersela sotto i baffi.



Uno spettacolo scritto a quattro mani da Paola Omodeo Zorini e Giovanni Foresti la cui regia, a volte psichedelica e dissacrante, crea un ritmo frizzante e ricco di contrappunti inaspettati.

I posti sono limitati, prenotazioni su WhatsApp al numero 392 0579940