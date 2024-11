Fossano, autoarticolato perde carico di mele. Chiusa la provinciale 184 per Villafalletto

E’ stata chiuso temporaneamente al traffico per consentirne la messa in sicurezza il tratto della strada provinciale 184 che da Fossano conduce in direzione Villafalletto, teatro di un incidente verificatosi intorno alle 19.20 di oggi, martedì 19 novembre. Qui, dopo il bivio per località Gerbo, un autoarticolato carico di mele è stato protagonista di un’uscita di strada nella quale ha perso parte del proprio carico. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Fossano, insieme ai Carabinieri della locale Compagnia e alla Polizia Locale fossanese.