Inizia a Barolo la 4a Stagione dei concerti dell’Associazione Santa Cecilia

L'Associazione Culturale Santa Cecilia inaugura la sua quarta stagione domenica 24 novembre, alle ore 17, presso il Castello Falletti di Barolo, con un evento dedicato alla figura di Giacomo Puccini nel centenario dalla sua scomparsa.

In questa serata speciale, il soprano Daria Masiero, una delle voci più importanti del panorama lirico internazionale, accompagnata al pianoforte e alla narrazione da Hilary Bassi, offrirà un omaggio alle protagoniste femminili delle opere del Maestro di Lucca, figure complesse e affascinanti, intrise di amore e dolore.

Nell’occasione verrà presentata nel dettaglio l’intera rassegna.

“Dopo l’appagante successo dello scorso anno - hanno dichiarato Hilary Bassi, direttore artistico e Diego Di Mario, presidente dell’associazione -, siamo entusiasti di presentare al nostro pubblico un nuovo calendario ricco di eventi che celebrano la bellezza dell’arte e della cultura in tutte le sue forme. Siamo soddisfatti di poter continuare l’ormai solida collaborazione con l’Associazione Amici del Castello Alfieri, i comuni di Barolo e Castagnito e di accogliere nella nostra squadra il Centro Culturale San Bernardino di Sommariva Perno. Proporremo, in quattro location storiche della zona Langhe e Roero, un viaggio emozionante dove tradizione ed innovazione si incontreranno per regalare al pubblico un programma vario ed affascinante. La missione è sempre quella di promuovere l’arte a tutto tondo creando uno spazio di incontro e scambio per la comunità attraverso eventi di alto profilo artistico ma fruibili a tutti perché la cultura è di tutti e insieme possiamo renderla ancora più viva”.

Per il concerto di Barolo ingresso a offerta libera, necessaria la prenotazione al 351 70 56 171 oppure pagina Facebook Associazione Culturale Santa Cecilia .

Mail: asso.santacecilia@gmail.com

Il successivo concerto si terrà l’8 dicembre nel Teatro comunale di Castagnito, alle ore 17, con il “Trio Leucosia”, composto da Valerio Iaccio, voce e mandolino, Antonello Labanca, chitarra e Gerardo Vitale, viola.